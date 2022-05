Phạm tội rồi trốn qua Trung Quốc bất thành, 2 đối tượng truy nã bị bắt

Hôm nay (7/7), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác xác minh công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phát hiện 2 đối tượng truy nã.

Theo đó, Tào Ngọc Thanh (SN 1990, trú thôn 2, xã Hoằng Lý, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thanh bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã từ năm 2018.

Đối tượng Trần Hồng Quân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Trần Hồng Quân (SN 1974, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã từ tháng 11/2018.

Ngày 29/4 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, sau khi tiếp nhận số công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa và Kon Tum để xử lý.

Phạm Công