Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tỷ lệ hấp thụ của phân khúc này tại TP.HCM đạt mức 55% trong vòng 6 năm, thể hiện sức hút ổn định và sự tăng trưởng bền vững. Mặt khác, giá bất động sản (BĐS) chung cư tại Hà Nội tuy có mức tăng cao lên đến 70%, song với xu hướng “Nam tiến”, các nhà đầu tư phía Bắc đang chuyển hướng vào các dự án có vị trí đẹp, uy tín và yếu tố “xanh” ở TP.HCM.

Thị trường phía Nam đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư

Bên cạnh đó, kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi với sự gia tăng của chứng khoán, kiều hối đổ vào mạnh mẽ, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm liên tiếp khởi công tại TP.HCM. Điều này mang lại “cú hích” cho thị trường BĐS tại đây, thu hút nhiều nhà đầu tư và khách hàng từ Bắc vào Nam.

Những tháng cuối năm 2024, TP.HCM đón nhận thêm nhiều dự án hạ tầng khánh thành như cầu Nam Lý (Thủ Đức) và giai đoạn đầu hầm chui Nguyễn Văn Linh (quận 7). Đặc biệt, các dự án trọng điểm như: đường Vành đai 3, tuyến Metro số 1, và nút giao thông An Phú đang được triển khai gấp rút. Đây là những công trình hạ tầng quan trọng giúp kết nối thuận lợi, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận.

Thủ Đức - khu vực nổi bật ở TP.HCM đã ghi nhận có tới 6/9 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư trong 8 tháng năm 2024. Phần lớn dự án này thuộc phân khúc căn hộ cao cấp, có vị trí đắc địa và đa dạng về diện tích. Các dự án chủ yếu tọa lạc tại những khu vực hạ tầng phát triển, thừa hưởng lợi thế từ các tuyến đường lớn như: Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và tuyến metro số 1. Hiện mặt bằng giá tại đây đã xấp xỉ 100 triệu đồng/m2, hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị cao trong tương lai gần.

Trước bối cảnh thị trường phát triển, TP.HCM đã chỉ đạo điều chỉnh bảng giá đất mới, dự kiến ban hành vào cuối tháng 10/2024. Việc này có thể khiến chi phí đất đai và giá BĐS, đặc biệt ở phân khúc chung cư, tăng lên do ảnh hưởng của các yếu tố pháp lý, chi phí xử lý đất và chi phí huy động vốn. Đây là nguyên nhân chính khiến giá sơ cấp và giá thứ cấp của các dự án tại TP.HCM sẽ có khả năng điều chỉnh ngay từ đầu năm 2025.

Dự án cao cấp Eaton Park - sức hút từ vị trí và tiềm năng tăng trưởng

Một trong những dự án đáng chú ý tại TP.HCM hiện nay là Eaton Park do chủ đầu tư Gamuda Land phát triển. Với vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Eaton Park chỉ cách trung tâm quận 1 khoảng 15 phút di chuyển. Dự án thuộc phường An Phú, nằm giữa quận 1 sôi động và khu vực hiện đại mới phát triển tại TP. Thủ Đức, là tâm điểm kết nối các trục đường huyết mạch và gần các công trình hạ tầng quan trọng như: ga Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao thông 3 tầng An Phú.

Eaton Park có vị trí đắc địa ở mặt tiền đường Mai Chí Thọ. Ảnh phối cảnh: Gamuda Land

Eaton Park còn có ưu thế với vị trí gần Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, khu vực được quy hoạch để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam trong tương lai. Báo cáo của Savills cho thấy, đây là khu vực có giá trị tăng trưởng căn hộ hơn 10% mỗi năm, tỷ lệ lấp đầy căn hộ lên đến 100%, mang đến cơ hội đầu tư lớn cho khách hàng.

Dự án được xây dựng trên quỹ đất 3,77ha với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp cho thị trường 2.052 sản phẩm từ nhà ở đến thương mại. Dự án có định hướng kiến trúc lấy cảm hứng từ những con sóng và chuyển động địa chất, được chủ đầu tư kỳ vọng thành công trình nổi bật tại khu đông Sài Gòn.

Nhờ vị trí "đất vàng", chính sách thanh toán linh hoạt và mức giá từ 125 triệu đồng/m². Đại diện chủ đầu tư cho biết, giai đoạn 1 của Eaton Park đạt tỷ lệ hấp thụ trên 90%. Hiện tại, dự án đang mở bán giai đoạn 2, thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư cả nước.

Phân khúc BĐS cao cấp tại TP.HCM đang thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ với tỷ lệ hấp thụ cao và tiềm năng tăng trưởng lớn, nhất là trong các khu vực có hạ tầng phát triển. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường và sự thay đổi hạ tầng, phân khúc BĐS cao cấp hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn ưa thích của giới đầu tư.

Ngọc Minh