Phan Văn Đức gia nhập tân binh V-League

“Tôi đến đây với mục tiêu giành thứ hạng cao. Tôi gia nhập CLB Công an Hà Nội để giành chiến thắng và sẽ cùng đồng đội chinh phục điều đó.

Tôi hy vọng V-League 2023 sẽ có nhiều thuận lợi và chúng tôi sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ”, tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ trong ngày gia nhập Công an Hà Nội.

Phan Văn Đức chia tay SLNA để cập bến Công an Hà Nội

Mùa giải 2022, Phan Văn Đức là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho SLNA. Ở tuổi 26, cầu thủ người Nghệ An được chờ đợi sẽ ghi được nhiều dấu ấn khi thi đấu ở môi trường mới.

Sau khi lên hạng, Công an nhân dân đổi tên thành Công an Hà Nội và chọn Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa giải 2023. Cùng với đó, đội bóng ngành Công an tiến hành thay máu lực lượng, từ HLV trưởng của cựu cầu thủ Thể Công Thạch Bảo Khanh tới các vị trí khác trong đội.

Ngoài Phan Văn Đức, Công an Hà Nội có được sự phục vụ của Nguyễn Xuân Nam (CLB Bình Định), Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM), Hồ Ngọc Thắng (CLB Phú Thọ)... Trong khi đó, ở ghế thuyền trưởng, đội bóng ngành Công an đang quan tâm tới một HLV đến từ Argentina.