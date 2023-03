Thêm một nước cấm TikTok trên thiết bị công vụ vì lý do bảo mật. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, ông Guerini cho biết, để đảm bảo an ninh mạng của chính quyền và nhân viên công vụ, chính phủ Pháp quyết định cấm các ứng dụng giải trí như TikTok trên điện thoại làm việc của công chức.

Bộ trưởng Công vụ cũng nói thêm, trong vài tuần qua, một số đối tác của Pháp đã áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc cấm tải và cài đặt TikTok. Theo ông, các ứng dụng giải trí không có mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng hiệu quả để được triển khai trên thiết bị làm việc. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn phục vụ cho mục đích truyền thông của chính quyền.

Một loạt các nước và tổ chức phương Tây đã cấm TikTok trong thời gian gần đây, bao gồm Thượng viện Anh, Hà Lan, Bỉ, New Zealand. Cuối tháng trước, hai viện hoạch định chính sách lớn nhất Liên minh châu Âu là Ủy ban và Hội đồng châu Âu đã cấm TikTok trên thiết bị công vì lý do an ninh mạng.

Lo ngại đối với TikTok ngày càng tăng trên toàn cầu. Ngày 23/3, CEO TikTok Shou Zi Chew đã phải ra điều trần trước Hạ viện Mỹ.

(Theo Reuters)