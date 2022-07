Xử phạt 20 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề

An Giang: Tạm giữ 30.000 viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài, nghi nhập lậu Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP Châu Đốc, khi đến tỉnh lộ 995A thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.Qua kiểm tra phát hiện 3.000 vỉ (10 viên/vỉ, tương đương 30.000 viên) thuốc tân dược hiệu Bromalex (loại 6mg) xuất xứ nước ngoài, nghi vấn thuốc nhập lậu. Tổ Công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.