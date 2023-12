{"article":{"id":"2226103","title":"Phạt 37,5 triệu người để gỗ lậu trên đất Trưởng phòng Nội vụ ở Quảng Nam","description":"Ông Võ Văn Nho bị phạt 37,5 triệu đồng khi để gỗ lậu trên đất ông Võ Văn Ba - Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.","contentObject":"<p>Ngày 12/12, UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Võ Văn Nho (53 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).</p>

<p>Theo đó, ông Nho bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi <a href=\"https://vietnamnet.vn/tam-giu-go-lau-nam-tren-dat-truong-phong-noi-vu-o-quang-nam-2219923.html\">tàng trữ lâm sản trái pháp luật</a>.</p>

<p>Cùng với phạt tiền, ông Nho bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, gồm hơn 3,664m3 gỗ xẻ (hộp) với chủng loại chuồn, gội, chò nâu, xoan mộc, trám trắng...; hơn 2m3 gỗ tròn gồm 14 lóng sơn huyết, sến mật, hoàng linh.</p>

<p>Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam có báo cáo vụ việc kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn tố cáo của công dân về việc tàng trữ gỗ trái pháp luật.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-965.jpeg?width=768&s=blhtVtmJpFCXs3XkRSChrw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-965.jpeg?width=1024&s=mLTy4Nz7-gLvTgvxq5_ZsQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-965.jpeg?width=0&s=ucLXxU4_Gd0jBXtIq8Uvkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-965.jpeg?width=768&s=blhtVtmJpFCXs3XkRSChrw\" alt=\"anh 1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-965.jpeg?width=260&s=rH8ql8vQGkyevqpqVVOVNQ\"></picture>

<figcaption>Số gỗ tìm thấy tại lô đất nhà ông Võ Văn Ba. Ảnh: S.X.</figcaption>

</figure>

<p>Ngay khi tiếp nhận đơn, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, Công an thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn tiến hành xác minh.</p>

<p>Qua kiểm tra xác định, tại lô đất (đối diện số nhà 49 đường Quang Trung, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) có cất giữ 14 lóng gỗ tròn, khối lượng 2,052m3 và 77 hộp, thanh gỗ xẻ có khối lượng 2,881m3 trái pháp luật.</p>

<p>Chủ sở hữu của lô đất này là của ông Võ Văn Ba (SN 1975, số nhà 49 đường Quang Trung, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-2-966.jpeg?width=768&s=jqeBkT_m_SF__acLL4zODw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-2-966.jpeg?width=1024&s=6Uvlb1qgojYkppF-gYPcJQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-2-966.jpeg?width=0&s=fkQh8zdOIMtLpY5Yi8czhQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-2-966.jpeg?width=768&s=jqeBkT_m_SF__acLL4zODw\" alt=\"anh 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-2-966.jpeg?width=260&s=XELohPM_N3ttB2NB_bD7Pg\"></picture>

<figcaption>Số gỗ này bị đã bị tịch thu. Ảnh: S.X.</figcaption>

