Phát Đạt dồn lực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp

Nguồn lực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Nguồn lực để Phát Đạt phát triển bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng trong giai đoạn 2022 - 2025 gồm: tiềm lực tài chính mạnh, có quỹ đất lớn ở các tỉnh thành có lợi thế về du lịch, chuẩn bị sẵn sàng về pháp lý, đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu thiết kế - quản lý xây dựng và vận hành quốc tế.

Sơ đồ phân bố một số quỹ đất tiêu biểu của Phát Đạt (Nguồn: Phát Đạt)

Đại diện Phát Đạt cho biết, tính đến quý II/2022, Phát Đạt sở hữu tổng quỹ đất hơn 7.500ha, tập trung tại những thị trường chủ lực như: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc, Bình Dương, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... Trong đó, quỹ đất cho phát triển BĐS nghỉ dưỡng tập trung tại các đô thị biển loại II (Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc…). Đây là những địa điểm có dư địa tăng trưởng lớn cho ngành du lịch khi sở hữu hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông phát triển đồng bộ.

Tại Bình Định - tâm điểm du lịch mới của vùng duyên hải miền Trung, Phát Đạt công bố dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ biển quốc tế Cadia Quy Nhon (số 1 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) trong quý III/2022. Với diện tích hơn 5.000m2, có vị trí đắc địa ngay quảng trường trung tâm thành phố cùng tầm nhìn trực diện ra biển; bao gồm khối căn hộ du lịch biển được quản lý bởi Centara Hotels & Resorts và khối khách sạn được quản lý bởi tập đoàn Marriott International.

Cũng ở thị trường Bình Định, vào năm 2019 Phát Đạt đã triển khai dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội có diện tích hơn 116.1 ha; tiếp giáp mặt tiền Quốc lộ 19B, chỉ mất khoảng 5 phút đến các địa điểm du lịch như: Eo Gió, Kỳ Co… góp phần thay đổi diện mạo Khu Kinh tế Nhơn Hội - Quy Nhơn.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022, Phát Đạt công bố đang phát triển các dự án tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ du lịch, shophouse, khách sạn, biệt thự như: Serenity Phuoc Hai (5,56ha), dự án khu du lịch Bến Thành - Long Hải (dự kiến 10ha)… Với lợi thế vị trí đắc địa nằm sát bãi biển, quy hoạch đồng bộ và thuận tiện về hạ tầng giao thông, các dự án này dự kiến sẽ cung ứng những sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp cho tỉnh từ năm 2025. Theo Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4 - 5 sao, đồng thời đặt ra mục tiêu đón 8,6 triệu khách đến du lịch và lưu trú trong thời gian tới.

Chú trọng phát triển dòng sản phẩm chuẩn quốc tế

Trong nhiều năm qua, Phát Đạt ghi dấu ấn nổi bật khi là chủ đầu tư của nhiều dự án căn hộ cao cấp tại TP.HCM như: The EverRich 1 (quận 11. TP.HCM), The EverRich Infinity (quận 5) và Millenium (Bến Vân Đồn, quận 4). Tiếp đó, Phát Đạt chuyển sang các dự án khu đô thị (KĐT) có quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành khác như: Khu dân cư Bàu Cả (Quảng Ngãi), khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City và Kỳ Co Gateway (Bình Định)…

Nằm trong chiến lược phát triển với sự chuẩn bị nội lực kỹ càng, giai đoạn tới Phát Đạt sẽ đẩy mạnh các nguồn lực để tập trung triển khai các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Để thực hiện chiến lược này, Phát Đạt lựa chọn quỹ đất lớn tại các tỉnh thành có tiềm năng và lợi thế về du lịch như: Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng… Các dự án đều ở vị trí đắc địa - trung tâm thành phố biển, điển hình dự án Cadia Quy Nhon (số 1 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định) hoặc có đường bờ biển dài và đẹp như dự án Serenity Phuoc Hai, dự án khu du lịch Bến Thành - Long Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cadia Quy Nhon có tầm nhìn trực diện biển và quảng trường trung tâm TP. Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt cho biết: “Để chinh phục thị trường và nhà đầu tư, công ty đã có sự chuẩn bị chu đáo về mặt pháp lý, đặt ra những tiêu chuẩn cao trong thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành. Trong đó, Phát Đạt đặt mục tiêu cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm chuẩn quốc tế khi hợp tác với những đơn vị nổi tiếng trên thế giới để mang đến trải nghiệm cao cấp và gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng”.

Điển hình như dự án Cadia Quy Nhon, Phát Đạt đã hợp tác với những đối tác về thiết kế kiến trúc - xây dựng - vận hành quốc tế bao gồm: Centara Hotels & Resorts - thương hiệu quản lý điều hành khách sạn nổi tiếng của Thái Lan, GSA - công ty kiến trúc hàng đầu của Úc, Meinhardt - công ty tư vấn xây dựng từ đảo quốc Singapore, Red Design - công ty thiết kế của Úc…

Hợp tác với những tên tuổi đầu ngành không chỉ làm nên đẳng cấp của dự án, mà còn khẳng định tiềm năng lợi nhuận tăng dần theo thời gian cho nhà đầu tư. Sự kết hợp này cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của Phát Đạt vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng; đồng thời thể hiện rõ khát vọng của Phát Đạt khi phát triển dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp, đón đầu “làn sóng” phục hồi của du lịch Việt Nam.

Tấn Tài