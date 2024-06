Trả lời PV VietNamNet chiều nay (4/6), lãnh đạo UBND xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận: Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người trong cùng 1 gia đình tử vong. Ba nạn nhân gồm: Ông bố và con gái, cháu ngoại.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Trọng Tùng

Khoảng 6h sáng cùng ngày, người nhà phát hiện ông N.T.X. (SN 1938), trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An tử vong trong phòng ngủ. Trên người ông X. có nhiều vết thương hở tại vùng cổ, ngực, hông và tay trái. Nghi ngờ có thể ông X. bị sát hại, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường và nhanh chóng báo lên Công an huyện. Cùng ngày, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã xuống địa bàn để điều tra.

Kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra sự việc, cơ quan công an phát hiện chị N.T.H. (SN 1985, con gái ông X.), tử vong ở mương thuỷ lợi gần nhà.

Gần nơi phát hiện thi thể chị H, công an tiếp tục tìm thấy thi thể cháu H.M.H. (SN 2019), con chị H cũng là cháu ngoại ông X.

Hàng xóm của nạn nhân cho biết, tối hôm qua, ông X. ở nhà cùng con gái và cháu ngoại. Họ nghe tiếng cãi vã rất to, đến sáng nay thì bàng hoàng trước tin cả 3 đã tử vong.