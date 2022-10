Phát hiện cha và con trai 4 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng 17/10, ông Đinh Câu (trú làng Cam, xã Đăk Smar, huyện Kbang) dậy sớm để chuẩn bị đi rẫy thì phát hiện ở nhà hàng xóm, ông Đinh Suôi (SN 1976) và con trai là Đinh Năm (SN 2018) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở phía sau nhà nên trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đăk Smar cùng chính quyền địa phương có mặt tiến hành công tác bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện Kbang, cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà của gia đình ông Đinh Suôi (làng Cam, xã Đăk Smar, huyện Kbang) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LH

Qua bước khám nghiệm ban đầu xác định, hai nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học và không có tác động của ngoại lực.

Trao đổi với báo chí, bà Trương Thị Hạnh Nhân - Chủ tịch UBND xã Đăk Smar (huyện Kbang) cho biết, gia đình ông Suôi có hoàn cảnh khó khăn, vợ ông mất cách đây một năm để lại ông và 2 người con nhỏ (đứa con lớn ở với bà nội). Thời gian gần đây, ông Suôi có tâm lý không ổn định và nhiều lần có những hành động tiêu cực nhưng được người dân ngăn cản kịp thời.

