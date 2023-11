Chiều 28/11, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong tại nhà.

Cụ bà tử vong trên giường với nhiều vết bầm trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người thân đến đưa đồ ăn sáng cho cụ bà Nguyễn Thị B. (97 tuổi; sống một mình tại thôn Thái Lai, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) như thường lệ thì phát hiện cụ B. nằm chết trên giường.

Khi người thân tổ chức thay quần áo, phát hiện trên cơ thể cụ B. có nhiều vết bầm, vết thương lõm sâu ở bàn chân phải. Người nhà cụ B. đã đến Công an phường Hoài Xuân trình báo, yêu cầu làm rõ sự việc.

“Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị xã Hoài Nhơn mời các thành phần tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xem có dấu hiệu tội phạm hay không”, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Diễm Phúc