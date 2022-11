Phát hiện điểm sang chiết gas trái phép trong bãi giữ xe ô tô

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày 27/11 cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý địa điểm sang chiết gas trái phép tại một bãi giữ xe ô tô huyện Long Thành.

Trước đó, ngày 26/11, lực lượng chức năng huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Long Phước bất ngờ kiểm tra bãi đậu xe Chung Vui (tại xã Long Phước, huyện Long Thành) do N.T.V. (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Phước) làm chủ.

Khu vực sang chiết gas trái phép tại bãi đậu xe Chung Vui vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 352 vỏ bình gas loại 45kg và 246 bình có chứa gas loại 12kg nhưng không có niêm màng co, cả các bình gas đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện hơn 630 niêm màng co mang các nhãn hiệu gas khác nhau đang được cất giữ tại đây. Lực lượng công an còn phát hiện thêm nhiều dụng cụ dùng để sang chiết gas từ xe bồn sang các bình chứa.

Qua xác minh, bãi đậu xe trên là của N.T.V. giao lại cho ông Nguyễn Tiến Ngọc (SN 1981, ngụ huyện Long Thành) quản lý.

Lực lượng công an xác định, số bình gas phát hiện tại địa điểm này được ông Ngọc cho sang chiết từ các xe bồn chở gas đến đậu ở bãi xe này vào các bình gas. Số bình gas đã sang chiết được ông Ngọc chở đến cơ sở của mình để tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, điểm sang chiết gas nói trên hoạt động không phép. Trước những dấu hiệu vi phạm đó, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Hoàng