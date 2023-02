Phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương kiểm tra phương tiện chở hàng có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 33/VPTC-THHC ngày 13/02/2023 của Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường; căn cứ nguồn tin từ Phòng Nghiệp vụ 2 - Cục Nghiệp vụ thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Đội 3 Phòng PC03 - Công an tỉnh Bình Dương cùng các ngành chức năng thực hiện khám xe ô tô tải, nhãn hiệu HYUNDAI, biển số 70H - 022.09 tại khu vực bãi xe thuộc địa bàn khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm khám, chủ sở hữu hàng hóa không có mặt và người điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi nơi khám. Kết quả: phát hiện trong thùng xe chất nhiều hàng hóa có chủng loại, số lượng.

Cụ thể gồm 36 cái máy giặt, tủ lạnh; 21 chiếc xe đạp; 1.156 kg vải cuộn; 1.272 đôi giày; 3.832 chai sữa; 3.000 hộp thuốc giảm béo; 2.790 đơn vị sản phẩm thuốc diệt cỏ, diệt chuột, diệt côn trùng; 1.582 đơn vị sản phẩm hàng tiêu dùng các loại; 1 chiếc xe mô tô (đa số hàng hóa đều đã qua sử dụng và có dấu hiệu hàng giả) và 11 lóng gỗ tròn, 3 phách gỗ Trắc thuộc Nhóm II A có tổng khối lượng 0,442 m3.

Đội Quản lý thị trường số 5 cùng các lực lượng phối hợp và người chứng kiến tiến hành lập thủ tục tạm giữ phương tiện vận tải và toàn bộ số lượng tang vật trong thùng xe nêu trên chuyển về Đội Quản lý thị trường số 5 để tiếp tục xác minh làm rõ./.

Theo Bnews