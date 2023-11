Ngày 29/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Công an, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Ban quản lý Chương trình y tế với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với Công an tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại đây, đoàn công tác đã đi kiểm tra một số nhà hàng, khách sạn. Theo quy định, nhà hàng là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà. Khách sạn, nhà khách là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc phải đảm bảo đúng quy định củaLuật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đối với các địa điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy đa số khách sạn đã có ý thức thực hiện, tuy nhiên chưa đầy đủ, chưa đúng luật. Số lượng biển cấm hút thuốc lá còn ít, vị trí đặt biển khó quan sát. Đoàn công tác đã nhắc nhở các đơn vị khẩn trương bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đáng lưu ý tại Khách sạn Lệ Hằng, phòng nghỉ vẫn còn để gạt tàn thuốc lá, trong nội quy khách sạn không có nội dung cấm hút thuốc lá. Thậm chí, trong phòng còn có quy định về nộp tiền phạt nếu làm vỡ gạt tàn thuốc lá.

Đoàn công tác kiểm tra và phổ biến quy định thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại Khách sạn Lệ Hằng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: PV

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện và khắc phục cá góp ý và hướng dẫn của Đoàn. Nếu sau 7 ngày các đơn vị vẫn còn vi phạm những quy định về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, công an địa phương sẽ xử phạt theo quy định.

Ngoài việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của các khách sạn, đoàn kiểm tra còn tiến hành tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, hướng dẫn đơn vị các tiêu chí để xây dựng khách sạn không khói thuốc lá. Cụ thể:

- Có biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá trong khách sạn như sảnh khách sạn, phòng nghỉ, hành lang, cầu thang, phòng ăn, phòng làm việc, các khu vực trong nhà khác của khách sạn. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, treo/đặt tại những vị trí dễ quan sát.

- Khách sạn cần có nơi dành riêng cho người hút thuốc. Nơi dành riêng phải đảm bảo các điều kiện: có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

- Đối với các khách sạn không đủ điều kiện bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cần cấm hút thuốc hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của khách sạn.

Việc các đơn vị chỉ cần có những thay đổi rất nhỏ như tăng thêm biển báo cấm hút thuốc lá, bố trí phòng hút thuốc lá hợp lý, đúng quy định đã giúp có lợi cho chính các cơ sở kinh doanh du lịch và lưu trú như đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tạo thói quen văn minh, lịch sự trong kinh doanh và sinh hoạt.

Điều 12 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá quy định: Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá 1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: a) Khu vực cách ly của sân bay; b) Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; c) Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa. 2. Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Lan Anh