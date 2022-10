Vào lúc 8h30 ngày 28/10/2022, Công an xã Tân Sơn nhận được tin báo của anh Kluên (SN 2000, trú tại làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku) trình báo: Khi đi dạo tại khu vực Lâm Viên Biển Hồ, thôn 3, xã Biển Hồ, anh phát hiện 1 thi thể phụ nữ tại mặt hồ nước (Biển Hồ A).

Công an xã Biển Hồ tới hiện trường và tiếp tục phát hiện cách thi thể phụ nữ 20m có 1 thi thể trẻ em, khoảng 6 tháng tuổi.

Ngay sau đó, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai), Công an TP Pleiku và Viện kiểm sát nhân dân TP Pleiku vớt thi thể, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Anh N.T.T. (1992 trú thôn 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, Gia Lai) xác nhận 2 tử thi trên là vợ (P.T.T., SN 1992) cùng con gái (N.T.Tr., SN 2022).

Anh T. cho biết, vợ anh có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, đã bế con đi khỏi nhà vào khoảng 14h ngày 25/10. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi những không thấy, sau đó đã báo với cơ quan chức năng.

Lâm Huy