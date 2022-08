Phạt 7,5 triệu đồng nữ du khách đăng clip tố 'ăn cua Cà Mau bị chặt chém’

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô hoành tráng với chủ đề “Take me to the Sun” do Tập đoàn Sun Group tài trợ, đồng hành đã góp phần đưa Hạ Long trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc hè này.