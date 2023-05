Cindy Wigglesworth có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự toàn cầu, là Chủ tịch, đồng thời là nhà sáng lập công ty tư vấn cho các tổ chức và cá nhân về cách tiếp cận và tích hợp trí thông minh nội tâm.

Với 21 kỹ năng trí thông minh nội tâm, tác giả đã phác thảo con đường đi đến sự khôn ngoan, dành cho những ai muốn trở thành nhà lãnh đạo tinh thần. Bà cho rằng, nhu cầu của trái đất và nhân loại đang cấp bách tới mức dường như chúng ta không còn thời gian phát triển bản thân, trong khi đó đây là công việc thiết yếu.

Làm cách nào để một con người bình thường có thể không còn mất kiên nhẫn, không còn thói quen hay phán xét, tâm trạng lên xuống thất thường? Làm sao cho chúng ta có thể yêu thương và chấp nhận những sự vô lý từ môi trường sống xung quanh, sự bất như ý xảy đến với mình?

Từ một số phẩm chất tốt đẹp được đúc kết từ các lãnh tụ tinh thần như: Nelson Mandela, Mẹ Teresa, Martin Luther King… mô hình SQ được Cindy Wigglesworth xây dựng thành hệ thống 21 kỹ năng có thể rèn luyện và đo lường, giúp mỗi cá nhân học được cách nhận ra tiếng nói của cái Tôi thanh lương; sống một cuộc sống có giá trị; tôn trọng thế giới quan của người khác; giữ vững niềm tin trong những phút giây thử thách; đưa ra các quyết định từ bi và trí tuệ.

'21 kỹ năng trí thông minh nội tâm' giúp mọi người đo lường đời sống nội tâm của mình.

SQ - kỹ năng thông minh nội tâm được coi là bước tiếp theo vượt trội của trí thông minh cảm xúc - EQ, khi được tăng trưởng cao độ, SQ giúp kích hoạt tiềm năng bên trong của mỗi con người.

Điều đáng chú ý là SQ không hình thành ngay khi mới chào đời mà được tăng trưởng qua rèn luyện và tu tập.

Phần lớn mọi người khi còn nhỏ đều có mơ ước tương đối giống nhau: tương lai tươi sáng với nghề nghiệp và lương bổng ổn định, ngôi nhà đẹp, gia đình êm ấm và những đứa con, tài khoản ngân hàng cho cảm giác an toàn… Rồi khi lớn lên, hoàn thành mục tiêu, có chắc rằng bạn đang thực sự hạnh phúc? Hay cảm thấy thiếu một điều gì đó không thể gọi tên? Bạn vẫn gặp những vấn đề trong mối quan hệ với cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, hàng xóm…; nổi giận hay thất vọng, bất an với điều không mong muốn xảy ra... Bạn nghĩ rằng có lẽ cần vươn cao hơn trong sự nghiệp, cần ngôi nhà to rộng hơn, những đứa con thành đạt có địa vị trong xã hội để nhận được lời tán dương và ghi nhận từ người khác thì mới hạnh phúc?

Nhưng kể cả lúc đạt được tất cả những điều đó, khi sang bên kia con dốc cuộc đời, bạn bắt đầu lo sợ những thành tựu gây dựng có thể mất đi, hoặc cảm thấy sự trống trải, cô đơn ngự trị.

Vậy điều gì thực sự mang lại cảm giác mãn nguyện? Liệu mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời của mỗi người có dừng lại ở sự vun vén cho cuộc sống cá nhân, gia đình, dòng tộc; hay rộng hơn là sự sẻ chia, kết nối, phụng sự tạo nên giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Rồi khi tâm thức phát triển thêm mới bắt đầu nhận ra mối liên kết, phụ thuộc lẫn nhau giữa cá nhân với vũ trụ mới đem đến hạnh phúc.

Lâu nay, nhân loại thường nhắc tới các chỉ số PQ (thông minh thể chất), IQ (thông minh não bộ), cao hơn là EQ (thông minh cảm xúc), mà chưa quan tâm nhiều tới SQ - chỉ số thông minh nội tâm.

Đã từng có thời kỳ, IQ được coi như tiêu chí đánh giá sự thành công của mỗi cá nhân. Câu chuyện thành tích, điểm số, những ham muốn tích lũy và sở hữu khiến số đông mải miết lao về phía trước biến cuộc đời trở thành cuộc chạy đua vội vã, để rồi phải trả giá. Thực tế cho thấy, người có chỉ số IQ cao vẫn gặp nhiều thất bại nếu EQ, SQ thấp. Và thành tựu văn minh của nhân loại không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống khi bạo lực, bất an, khủng hoảng không ngừng gia tăng.

Phát triển SQ còn giúp người đọc trả lời câu hỏi: Điều gì đang chi phối cuộc sống của mỗi người? Điều gì khác biệt giữa con người với robot, với trí tuệ nhân tạo? Điều gì khiến con người trở nên khác biệt để làm chủ vận mệnh của mình mà không trở thành nô lệ của AI?

21 kỹ năng thông minh nội tâm giống như một tấm bản đồ chỉ đường giúp mỗi độc giả có cơ hội phát triển nội lực, từ đó hiểu rõ hơn mối tương quan của bản thân trong sự tương thuộc với người khác, cộng đồng và vũ trụ.

Tịnh Trang