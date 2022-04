Phạt xe cố tình không dán thẻ thu phí tự động đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bà Bùi Thị Quỳnh, Phó GĐ Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc ô tô Hà Nội – Hải Phòng cho biết, triển khai thí điểm thu phí cao tốc không dừng trên tuyến đường cao tốc do đơn vị quản lý, VIDIFI đã lập phương án tổ chức giao thông, phân làn và treo biển báo đến các chủ phương tiện.

“Chúng tôi đã dán thông bán chỉ thực hiện chỉ thu phí tự động không dừng từ ngày 5/5 tới…", bà Quỳnh nói.

Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Khoa học công nghệ môi trường & Hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, Tổng cục đang xây dựng phương án tổ chức giao thông và đưa ra các tình huống thực tế có thể xảy ra khi thí điểm thu phí tự động trên cao tốc ô tô Hà Nội – Hải Phòng.

Cụ thể, trường hợp phương tiện không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng mà lưu thông vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đơn vị quản lý khai thác sẽ từ chối phục vụ, hướng dẫn di chuyển ra khỏi đường cao tốc bằng lối ra dành cho xe quá khổ, quá tải. Đồng thời, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng thực hiện xử phạt người điều khiển phương tiện theo quy định của Nghị định số 100 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu, để hỗ trợ các phương tiện chưa nắm được thông tin đi nhầm vào đường cao tốc, đơn vị quản lý khai thác sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng hỗ trợ khách hàng dán thẻ/nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục lưu thông trên đường cao tốc…

VIDIFI cũng đưa ra những tình huống cụ thể có thể phát sinh trong thực tế để có phương án xử lý, tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, thông tuốt, không xảy ra ùn tắc.

Theo đó, nếu phương tiện đã đi vào làn thu phí ETC và không thể lùi lại (đằng sau còn nhiều phương tiện dừng chờ), nhân viên thu phí phát thẻ giấy và mở barie cho xe qua làn và hướng dẫn phương tiện vào khu vực dán thẻ phía sau trạm thu phí để thực hiện dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục lưu thông trên đường cao tốc.

Tại trạm thu phí nơi phương tiện ra khỏi đường cao tốc, nhân viên thu lại thẻ giấy và tạo giao dịch ngoài tuyến (offline) cho phương tiện tại làn xử lý sự cố.

Trường hợp, nếu chủ phương tiện không đồng ý sử dụng dịch vụ thu phí ETC sẽ phối hợp với lực lượng CSGT yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện ra khỏi đường theo lối ra của xe quá tải do không đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc.

Nếu chủ phương tiện không đồng ý sử dụng dịch vụ không dừng nhưng vẫn cố tình lưu thông trên cao tốc thì thông báo cho các Trạm thu phí nơi phương tiện ra khỏi đường cao tốc thu phí bằng tiền mặt và đề nghị lực lượng CSGT xử phạt do phương tiện không đủ điều kiện cố tình lưu thông trên đường cao tốc.

Đối với các phương tiện đã dán thẻ ETC, đi vào làn thu phí ETC nhưng tài khoản hết tiền và không thể lùi lại, hệ thống thu phí ETC tại làn sẽ không mở barie và cảnh báo, nhân viên vận hành sẽ hỏi lái xe nếu lái xe đồng ý nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục lưu thông sẽ xác nhận và mở barie cho phương tiện đi qua.

Sau khi nạp tiền vào tài khoản, phương tiện sẽ ra ở làn ra ETC như các phương tiện đủ điều kiện lưu thông ETC. Nếu lái xe không đồng ý nạp tiền, nhân viên sẽ hướng dẫn phương tiện ra khỏi đường cao tốc theo lối ra của xe quá tải do không đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc.

Đối với các phương tiện không nạp tiền vào tài khoản mà vẫn cố tình lưu thông trên đường cao tốc thì tại làn ra sẽ xử lý như xe không dán thẻ ETC cố tình lưu thông trên đường cao tốc (thu phí bằng tiền mặt và đề nghị lực lượng CSGT xử phạt do phương tiện không đủ điều kiện cố tình lưu thông trên đường cao tốc).

Đến thời điểm này có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Bộ GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ, phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80 - 90%.

Vũ Điệp