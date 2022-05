Thiếu gia Phillip Nguyễn và người mẫu Linh Rin sắp kết hôn

Sáng 23/5, thiếu gia Phillip Nguyễn đăng tải chia sẻ gửi lời cảm ơn đến bạn bè đã chúc mừng sinh nhật. Trong chia sẻ của mình, lần đầu tiên thiếu gia sinh năm 1986 gọi Linh Rin là hôn phu và xác nhận sẽ kết hôn với cô.

Anh viết: "Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã chúc tôi một sinh nhật vui vẻ và khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả mọi điều trong cuộc sống. Năm qua đã mang lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống và khiến tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Gửi tới hôn phu của tôi, Ngô Phương Linh, anh yêu em, nhiều hơn những gì em biết nhưng anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy được yêu, quan tâm và trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Trong hơn 10 năm, tôi đã được hỏi khi nào tôi sẽ kết hôn, hôm nay, tôi có thể nói rằng ... cuối cùng tôi đã tìm thấy một người".

Thông tin Philip Nguyễn và Linh Rin sắp kết hôn đã từng râm ran cách đây ít lâu. Hồi cuối tháng 2, cặp đôi đăng ảnh check-in ở Đà Lạt khiến nhiều người liên tưởng cặp đôi đi chụp ảnh cưới vì Đà Lạt vốn là thành phố tình yêu và thường được chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới. Cặp đôi không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định về tin đồn.

Một dự đoán khác được bắt đầu từ một chia sẻ của con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Anh đăng tải hình ảnh một bó hoa nhận được từ người bạn. Trong đó, người bạn đã viết chia sẻ: "To Phillip, congratulations on your engagement. All the best from Manchester! Tom" (Dịch nôm na ra là: "Gửi Phillip, chúc mừng bạn đã đính hôn nhé. Thân ái từ Manchester! Tom").

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò ngày 7/8/2019. Cả 2 thường xuyên tay thoải mái chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. Linh Rin được lòng gia đình nhà chồng tương lai và góp mặt ở nhiều sự kiện. Chuyện tình cảm của thiếu gia Phillip Nguyễn và bạn gái Linh Rin luôn nhận được sự chú ý của khán giả và giới truyền thông sau khi cả 2 công khai.

Đ.N