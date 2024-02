Trong phim an toàn bay năm 2024, các yêu cầu về an toàn bay được thể hiện một cách trực diện và dễ hiểu hơn các năm trước, với mong muốn tiếp cận gần gũi hơn tới tất cả các đối tượng. Điều này giúp hành khách hiểu rõ hơn các quy định về an toàn và những tình huống khẩn cấp trên mỗi chuyến bay, đem lại cảm giác an tâm và những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách.

Nếu phim an toàn bay năm 2023 chọn phong cách mang nhiều màu sắc văn hóa Việt thì với phiên bản năm 2024, Vietnam Airlines ưu tiên lấy cảm hứng từ phong cách “futuristic”, hướng tới một tương lai nơi công nghệ hiện đại phát triển. Công nghệ CGI (computer-generated imagery) được sử dụng nhiều trong phim với hình ảnh của Vịnh Hạ Long hay bảo tàng Hoa sen được dựng bằng máy tính, mang đến hơi thở mới trẻ trung và thời thượng hơn cho phim an toàn bay 2024.

Bên cạnh những đổi mới, những dấu ấn văn hóa truyền thống như chi tiết được chọn lọc từ các truyện nổi tiếng về Thánh Gióng, Mai An Tiêm, Hai Bà Trưng, được lồng ghép và làm nổi bật thông qua lăng kính hiện đại, đem lại góc nhìn mới mẻ và ấn tượng.

Trong phim, ngoài việc đầu tư vào hình ảnh của bảo tàng hay khoang máy bay, VNA còn chú trọng sử dụng một số các kỹ xảo khác để thể hiện sự sáng tạo không ngừng của ekip thực hiện.

Đầu tiên là phân cảnh “Không hút thuốc” để nhấn mạnh về quy định cấm hút thuốc trong suốt chuyến bay. Điểm ấn tượng của cảnh này chính là sự chuyển đổi sắp đặt khéo léo các nét chữ để chuyển dòng chữ “Không hút thuốc” ở tiếng Việt sang dòng chữ “No smoking” trong tiếng Anh. Để làm được cảnh này, ekip đã phải tính toán về cách dựng và chạy thử trong nhiều tháng trước khi bấm máy.

Bên cạnh việc đầu tư vào hình ảnh đẹp và nội dung hướng dẫn an toàn bay trực quan dễ hiểu, phim an toàn bay 2024 còn một yếu tố đặc biệt khác, chính là thông điệp nhân văn hướng tới cộng đồng và trái đất.

“Đồng phục” của các diễn viên trong phim được hãng lựa chọn chất liệu vải có thể tái chế. Thời trang bền vững là một trong những phong cách thời trang thịnh hành hiện nay, được đông đảo các nhà thiết kế và doanh nghiệp theo đuổi, bởi nó hướng đến việc tăng nhận thức về môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của ngành thời trang, một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất thế giới. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng đó chính là lời khẳng định của Vietnam Airlines trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đối với việc bảo vệ môi trường, một trong những chủ đề đang được thế giới coi trọng.

Màu xanh của quần áo trên nền trắng của khoang hành khách còn thể hiện sự bắt “trend” của Vietnam Airlines khi nhấn mạnh phong cách sống tối giản “minimalism” trong một không gian mở tràn ngập ánh sáng, đem lại cảm giác thoải mái cho người xem trước chuyến bay.

Phim an toàn bay của Vietnam Airlines năm 2024 với những thay đổi về nội dung lẫn hình ảnh cho thấy tinh thần không ngừng sáng tạo của hãng để đem lại cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên mỗi chuyến bay và trong suốt hành trình của mình.

Doãn Phong