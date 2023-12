Thần ẩn đánh dấu màn kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ - cặp đôi diễn viên được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia.

Thần ẩn thuộc thể loại cổ trang - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể chuyện tình giữa về A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh. Cả hai bị cuốn vào mối tình truyền kiếp với những trắc trở kéo dài để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn.

Trước khi lên sóng, phim từng bị đánh giá khá thấp với những bình luận tiêu cực. Bên cạnh yếu tố diễn xuất, tạo hình nhân vật cũng bị cho là không sát nguyên tác. Mặc tranh cãi, dù chưa lên sóng phim nhiều lần lọt vào top tìm kiếm nóng, số lượng đặt xem trước hơn 6 triệu (tính đến ngày 10/12), phá kỷ lục về lượng người đặt xem năm 2023.

Khi phát sóng tập đầu tiên, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, hút hàng trăm triệu lượt xem. Điểm Weibo của Thần ẩn đã được cập nhật ngày 20/12 là 7.9 điểm – số điểm cao với một tác phẩm cổ trang. Bên cạnh đó, phim sau 2 ngày lên sóng đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để đạt điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage. Đây là điều rất ít sao nữ làm được trong thời gian ngắn nhờ một dự án phim truyền hình.

Phim được mua bản quyền phát sóng song song với Trung Quốc, đạt tỷ suất người xem cao. Tại Việt Nam, phim lọt top xem nhiều nhất trên nền tảng VieON.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, bắt đầu gây chú ý khi đảm nhiệm vai Lạc Phi Phi trong Ôi hoàng đế bệ hạ của ta. Vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi của Triệu Lộ Tư giúp cô được chọn vào những vai diễn có tính cách hồn nhiên, đáng yêu. Cô được kỳ vọng là tiểu hoa đán thế hệ mới của làng giải trí Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư được kết đôi trên màn ảnh với nhiều mỹ nam của làng giải trí Hoa ngữ như Tống Uy Long, Tiêu Chiến, Lý Hoành Nghị... Ngôi sao trẻ có trong tay hàng loạt bộ phim gây tiếng vang như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thanh Nang truyện...

Vương An Vũ sinh năm 1998, hoạt động từ năm 2018. Anh được biết đến nhiều nhất qua phim Mộng hồi và Trăm năm hòa hợp ước định một lời. Gần đây, anh đóng nam chính trong phim Con đường rực lửa.

Trailer phim 'Thần ẩn'