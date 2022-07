Phim hành động của tài tử nổi tiếng Ma Dong-seok bị cấm chiếu tại Việt Nam

Ma Dong-seok trong một cảnh phim 'The Roundup'

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh xác nhận với VietNamNet thông tin phim The Roundup không được cấp phép phổ biến ra rạp Việt. Phim không thể cắt bớt thời lượng để ra rạp bởi có quá nhiều cảnh bạo lực.

Ông Thành cho hay ngoài nội dung bạo lực, The Roundup không vi phạm thêm điều cấm nào trong Luật Điện ảnh. Ngoài ra phim cũng miêu tả hình ảnh người chiến sĩ công an lên phim không chuẩn xác, tuy nhiên The Roundup bị cấm ra rạp chủ yếu là do quá bạo lực.

Trailer chính thức dài 1 phút của phim gây chú ý với một số bối cảnh quen thuộc ở Việt Nam nhưng có sự xuất hiện khá dày đặc của những cảnh bạo lực đẫm máu. Như vậy The Roundup đã vi phạm Điều 9 - Những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh được đề cập trong Luật Điện ảnh sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022.

Cụ thể, điểm h trong Điều 9 nêu rõ hành vi bị cấm trong điện ảnhh: "Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người".

Phim theo chân thám tử Ma Seok-do (Ma Dong-seok) sang Việt Nam để bắt một nghi phạm và tìm hiểu về các vụ án giết người liên quan đến kẻ thủ ác giấu mặt luôn tấn công các khách du lịch trong nhiều năm.

The Roundup công chiếu tại Hàn Quốc từ cuối tháng 5 và thu hút 9 triệu khán giả ra rạp sau 20 ngày ra mắt. Đây là bộ phim hành động mới nhất của ngôi sao hành động Hàn Ma Dong-seok - nam diễn viên góp mặt trong bom tấn Hollywood Eternals.

The Roundup là bộ phim mới nhất bị cấm chiếu tại rạp Việt sau phim Vị của Việt Nam và Uncharted của Hollywood.