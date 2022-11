Phim về an toàn bay và MV của Vietnam Airlines nhận Giải thưởng Thông tin đối ngoại

Hội đồng đánh giá cao kết quả của Vietnam Airlines trong việc sáng tạo những video clip quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, cũng như kiến tạo các xu hướng hàng không, du lịch mới mẻ.

Video hướng dẫn an toàn bay có tên gọi “Âm vang đồng điệu” được Vietnam Airlines trình chiếu trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng từ tháng 8/2022. Nội dung của video nhằm hướng dẫn an toàn bay cho hành khách trên chuyến bay, như cách thắt dây an toàn, chất xếp hành lý, sử dụng áo phao, lối thoát hiểm, quy định không hút thuốc lá trên chuyến bay…

Điểm đột phá của phim an toàn bay 2022 là đã lồng ghép, thể hiện tất cả những hướng dẫn, quy định “cứng” bằng những thước phim mềm mại, trẻ trung, giàu tính nghệ thuật và đậm chất văn hóa của các dân tộc Việt Nam. “Âm vang đồng điệu” đã thành công không chỉ trong việc hướng dẫn an toàn bay, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa độc đáo của đất nước, con người Việt Nam đến với hàng chục triệu hành khách trên khắp thế giới.

Còn với MV “Nhanh lên nhé”, Vietnam Airlines hợp tác cùng các nghệ sĩ SpaceSpeaker thổi một làn gió nghệ thuật đầy trẻ trung, đột phá vào khát vọng khám phá và chinh phục những miền đất mới trong mỗi con người. “Nhanh lên nhé” truyền cảm hứng du lịch, di chuyển và lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng rằng hãy nhanh chân khám phá cảnh đẹp mọi miền ngay khi còn có thể bởi biết đâu cảnh đẹp sẽ lỡ mất hoặc thời gian không đứng đó đợi mình. Ca từ tích cực, đầy năng lượng của "Nhanh lên nhé" khiến người xem như muốn bước vào từng khung hình, đích thân xách balo lên và trải nghiệm cảnh đẹp ở mọi miền đất nước.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Ngọc Minh