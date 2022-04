Phó chủ tịch xã bị giám đốc doanh nghiệp đánh trọng thương

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, Chủ tịch UBND xã An Thượng, TP Hải Dương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, các đơn vị chức năng đang làm rõ và sẽ xử lý nghiêm hành vi côn đồ của nhóm người đánh trọng thương Phó Chủ tịch (PCT) và 1 cán bộ địa chính của xã. 2 cấp dưới của ông bị đánh khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn 1 doanh nghiệp san lấp đất, xây dựng trái phép.

Theo ông Thắng, ngày 12/4, Công ty xăng dầu Ngân Giang (địa chỉ trụ sở tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) đến xã xin phép xây dựng cho khu đất thương mại gần 5.000m2.

Trong lúc xã đang xem xét các thủ tục, kiểm tra lại mốc giới để gửi hồ sơ lên cấp trên thì 14h ngày 15/4, công ty này đã thuê Phạm Văn Tùng (SN 1984) là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh để san mặt bằng.

Tùng đưa 5 công nhân cùng máy móc đến khu đất để san lấp. Trong quá trình làm, nhóm đối tượng này có hành vi đổ đất chồng lấn lên đất của người dân, ở vị trí giáp ranh.

Phó Chủ tịch xã An Thượng đang điều trị tại bệnh viện

“Để đảm bảo tính pháp lý, chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng san lấp để xác định lại mốc. Phía chủ khu đất đã ký cam kết dừng hoạt động, nhưng phía Công ty TNHH Nam Anh vẫn bất chấp cho máy móc đưa đất, cát vào đổ”, ông Thắng nói.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tùng đã chỉ đạo các các công nhân tiếp tục chở đất vào đổ.

Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh (SN 1974) và cán bộ công chức địa chính xã Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát, không cho các đối tượng san lấp, xây dựng trái phép tại thửa đất trên.

Hai cán bộ này đã tới khu đất giám sát và yêu cầu các phương tiện vận tải dừng lại.

Bị nhắc nhở, đối tượng Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh lao vào đánh anh Tuấn Anh.

Khi ông Hanh vào can ngăn thì Tùng và Mạnh đã lao vào hành hung. Vị Phó Chủ tịch xã bỏ chạy nhưng Mạnh đuổi theo đánh tiếp, dùng chân đá vào mặt khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi đánh hai cán bộ xã, Tùng và nhóm công nhân rời khỏi hiện trường.

“Nhận được thông tin, Công an xã An Thượng cùng các ngành chuyên môn đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi viện đồng thời báo sự việc lên cấp trên. Ông Hanh đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do vết thương quá nặng. Theo kết quả từ bệnh viện, ông Hanh bị vỡ hộp sọ phía thái dương trái, gãy sống mũi và hàm dưới bị gãy nhiều răng. Chiều hôm qua, ông Hanh đã được phẫu thuật và hiện vẫn lúc tỉnh lúc mê”, Chủ tịch UBND xã An Thượng cung cấp.

Công an TP Hải Dương đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, thu thập các chứng cứ liên quan.

Hai đối tượng Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nguyễn Thu Hằng