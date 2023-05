Ngày 5/5, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao Quyết định cho Đại tá Cao Minh Huyền. Ảnh: CAND

Đại tá Cao Minh Huyền (SN 1974, quê quán thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, Đại tá Cao Minh Huyền từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an.

Tháng 5/2020, Đại tá Cao Minh Huyền được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.