Theo Bộ Công an, cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản đối với nhân dân các tỉnh khu vực phía Bắc, nhất là tại các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang…

Thiên tai đã gây thiệt hại lớn với 348 người chết, mất tích; gần 2.000 người bị thương; hơn 230.000 ngôi nhà hư hỏng; thiệt hại ước tính hơn 31.000 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng công an đã có nhiều tấm gương tiêu biểu sẵn sàng hy sinh, đã có 1 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ tử vong. Ngoài ra, còn có 3 cán bộ công an tham gia lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, vì thực hiện nhiệm vụ mà không thể giúp gia đình mình sơ tán, không thể cứu cha mẹ, vợ con, tài sản.

Có những trường hợp hết sức éo le như: Một cán bộ công an phường tại Yên Bái có mẹ, em trai tử vong do sạt lở đất; 1 chiến sỹ nghĩa vụ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái có 3 người thân trong gia đình tử vong; 1 tổ trưởng tổ an ninh trật tự bị tử vong cùng 5 người trong gia đình.