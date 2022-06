Phó trưởng Đồn công an ở Bình Dương tử vong tại trụ sở

Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (8/6) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một cán bộ công an tử vong tại trụ sở.

Đồn công an KCN Sóng Thần, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đ.X

Nạn nhân tử vong là Trung tá N.V.Đ (48 tuổi), Phó trưởng Đồn công an KCN Sóng Thần, TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 7/6, một cán bộ của Đồn công an KCN Sóng Thần (đóng tại phường Dĩ An, TP Dĩ An) đi vào khu vực nghỉ tập thể của đơn vị thì thấy Trung tá Đ. ngồi bất động dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ, đầu nghiêng qua một bên.

Lúc này, cán bộ trên lại gần gọi nhiều lần nhưng ông Đ không trả lời, kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong, cơ thể co cứng.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi phát hiện ông Đ tử vong không có dấu hiệu bất thường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong có thể do đột quỵ.

Được biết, Trung tá N.V.Đ mới được bổ nhiệm làm Phó trưởng Đồn công an KCN Sóng Thần.

Xuân An