Đầu tháng 7, phóng viên VietNamNet nhận được phản ánh của người dân về phòng khám tư nhân của bác sĩ Trần Văn Sang (thị trấn An Phú, hiện là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện) tiến hành xét nghiệm và chụp X-quang không đúng quy định.

Sáng 13/7, từ phản ánh của người dân, phóng viên tìm đến phòng khám của bác sĩ Trần Văn Sang có địa chỉ số 342, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú. Trước cửa phòng khám đặt tấm biển lớn, số điện thoại bàn cùng tấm biển nhỏ ghi dòng chữ: “Phòng chụp X-quang”.

Phòng khám tư nhân của bác sĩ Trần Văn Sang. Ảnh: Trần Tuyên

Từ phòng khám bước ra, anh Đ.C.M (ngụ tỉnh An Giang) cho biết anh tìm đến phòng khám để chụp X-quang với lý do mấy ngày qua xuất hiện các cơn ho kéo dài. Tại đây, anh M. được một nam nhân viên phòng khám hướng dẫn theo lối đi riêng rộng hơn 1m bên cạnh phòng khám để vào phòng chụp X-quang.

Sau đó, anh được nam nhân viên thực hiện chụp X-quang và hướng dẫn trở lại phòng khám phía trước để nhận kết quả. Tại đây, bác sĩ Sang thông báo anh M. bị viêm phế quản.

Lối vào tiến hành chụp X-quang của phòng khám bác sĩ Sang. Ảnh: Trần Tuyên

Ngoài cho một số lời khuyên thì vị bác sĩ này cho biết sẽ cấp thuốc để anh M. uống trong vòng nhiều ngày. Sau đó, ông Sang đã đề nghị tiêm thuốc cho anh M. nhưng bệnh nhân này đã từ chối.

Sau khi được cấp thuốc thì anh M. phải đóng chi phí cho phòng khám này với số tiền 310.000 đồng, gồm chụp X-quang và thuốc uống.

Kết quả chụp X-quang và thuốc cấp cho anh M. Ảnh: Trần Tuyên

Cùng ngày, anh N. và chị L. (ngụ tỉnh An Giang) đến phòng khám này để làm xét nghiệm. Tuy nhiên, nam nhân viên tại phòng khám này cho biết bác sĩ đi trực chưa về, đợi bác sĩ về sẽ tiến hành làm xét nghiệm.

Đến hơn 18h30, hai người này được bác sĩ Sang lấy máu để tiến hành xét nghiệm đường huyết. Theo kết quả xét nghiệm do phòng khám này cung cấp, cả 2 người này đều bị “đường huyết cao”.

Sau đó, nhân viên phòng khám còn tư vấn bệnh nhân lấy thuốc uống nhưng họ đã từ chối. Hai người này đã trả 40.000 đồng chi phí xét nghiệm.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, chủ phòng khám trên, bác sĩ Trần Văn Sang (Giám đốc Trung tâm y tế huyện An Phú), cho biết phòng khám tiến hành chụp X-quang khoảng 5 tháng nay và được Sở Y tế cấp phép.

“Phòng khám có làm test tiểu đường cho người dân chứ không tiến hành làm xét nghiệm. Tại đây có cấp phát thuốc trực tiếp cho bệnh nhân vì không muốn họ chờ đợi, mất thời gian”, bác sĩ Sang thông tin.

Liên quan đến phòng khám này, ông Lê Hùng Việt, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y tế (Sở Y tế tỉnh An Giang), đơn vị quản lý chuyên môn các phòng khám tư nhân, cho biết đối chiếu hồ sơ lưu trữ, đến thời điểm này, phòng khám của bác sĩ Trần Văn Sang chưa được Sở Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm và chụp X-Quang, đây chỉ là phòng khám nội thông thường.

“Phòng khám này có liên hệ với đơn vị để làm thủ tục cấp phép theo quy định nhưng vẫn chưa thấy nộp hồ sơ”, ông Việt khẳng định.

Ngày 19/7, ông Trần Hoà Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, thông tin đã nhận được phản ánh, hiện cơ sở này đã tạm dừng hoạt động xét nghiệm và chụp X-quang để hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trước đó, hai phòng khám tư nhân khác trên địa bàn huyện An Phú cũng bị phản ánh làm xét nghiệm “chui”. Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Y tế và cơ quan liên quan đến 2 phòng khám trên để xác minh. Qua kiểm tra, đại diện 2 phòng khám thừa nhận có làm xét nghiệm và thu tiền. Phòng Y tế đang tham mưu để tiến hành xử phạt 2 phòng khám trên trên theo quy định.