Phong thủy thịnh vượng - đẳng cấp khác biệt của dinh thự ‘2 trong 1’ Milan Arcade

Vẫn là The Sapphire Mansions, những căn dinh thự xa hoa bên vịnh biển với lối kiến trúc Tân cổ điển độc đáo mang âm hưởng của cuộc sống hoàng gia, nhưng phân khu Milan Arcade được DOJILAND đặc biệt chế tác thêm chất “thương mại” thời thượng. 05 căn dinh thự bề thế lấy cảm hứng từ thành phố Milan, kinh đô thời trang của thế giới, là những viên ngọc quý giá với sắc màu đặc trưng, mang giá trị “2 trong 1” độc tôn, kinh doanh lý tưởng - sống nghỉ dưỡng hạng sang, tại The Sapphire Mansions.

Tọa độ hưởng thụ - kinh doanh lý tưởng

Ngự trị tại vị trí đắc địa, thuận phong thủy cho hoạt động thương mại, vừa vặn cho chất sống hạng sang, dinh thự thương mại (Shop Villa) Milan Arcade là minh chứng của tọa độ phiên bản siêu sang - “ultra luxury” - của “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Phân khu là sự kết hợp của 3 yếu tố “Lộ - Giang - Thị”: gần kề những con phố lớn như đường 25/04, đường bao biển Trần Quốc Thảo, đường Trần Quốc Nghiễn (Lộ), liền kề vịnh biển (Giang) và được bao quanh bởi tổ hợp đẳng cấp Sapphire Ha Long, bao gồm Khu căn hộ hạng A The Sapphire Residences, Khách sạn và dịch vụ 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long và Dinh thự mặt vịnh The Sapphire Mansions (Thị).

Vị trí đắc địa cùng không gian xanh mát, hướng biển mang đến giá trị kép, đẳng cấp, thi vị tại Milan Arcade. Ảnh phối cảnh dự án

Với tọa độ lý tưởng và phong thủy thịnh vượng cho hoạt động kinh doanh, Shop Villa Milan Arcade sẽ là nơi ghi dấu “gót giày” của giới mộ điệu, những tín đồ mua sắm, tương tự như những con phố danh tiếng Bond Street ở London, Madison Avenue của New York hay Via Monte Napoleone tại Milan.

Song hành với giá trị thương mại vượt trội, Milan Arcade còn mang đến cho chủ nhân dinh thự một môi trường sống thượng hạng, với bầu không khí vịnh biển trong lành và cộng đồng cư dân tinh hoa, đẳng cấp.

Thiết kế nghỉ dưỡng - thương mại hạng sang

Milan Arcade sở hữu vị thế đắc địa: mặt tiền lớn trên phố lớn, đối diện công viên, liền kề vịnh biển. Bước vào bên trong dinh thự là sự choáng ngợp với thiết kế thông minh “2 trong 1”, tối ưu trải nghiệm kép nghỉ dưỡng - thương mại “ultra luxury”.

Với diện tích mặt sàn từ 250m2 đến hơn 300m2 (bao gồm cả diện tích sân vườn), Shop Villa Milan Arcade là không gian mang giá trị kép đẳng cấp, với quy mô tương đương với khoảng 2 - 3 căn shophouse gộp lại. Tầng một của dinh thự là không gian thương mại rộng tới hơn 100m2 và gara ô tô, cầu thang riêng của cho chủ nhân. Tầng 2 đến tầng 4 là nơi chốn hưởng thụ riêng tư của chủ nhân với phòng khách sang trọng, phòng ngủ rộng lớn có khu vực bàn làm việc riêng biệt, tương tự như thiết kế phòng suite trong khách sạn 5 sao. Điểm nhấn của “ba tầng không gian hưởng thụ” này là khu vực đặt tủ rượu trong nhà và bể bơi riêng được đặt trên tầng thượng.

Với sự tính toán tỉ mỉ của chủ đầu tư DOJILAND, Milan Arcade là nơi chủ nhân hưởng thụ cuộc sống vương giả đích thực cùng tầm view kép: bình minh từ góc nhìn hướng về thành phố và núi Bài Thơ, hoàng hôn xuống trên vịnh thiên đường.

Bên cạnh đó, thiết kế tách biệt công năng này vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa tối ưu hóa diện tích của dinh thự. Một lựa chọn phù hợp với các chủ nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ muốn mở văn phòng “ngay dưới chân nhà” để tiện quản lý hoặc có nhu cầu đầu tư cho thuê thương mại. Thậm chí, chủ nhân có thể dành không gian tầng một làm quán cafe, quầy bar thư giãn để chiêu đãi và tiếp đón bạn bè.

Công trình kiến trúc tuyệt phẩm mang cảm hứng từ nước Ý, lựa chọn độc bản để nghỉ dưỡng - đầu tư sinh lời. Ảnh phối cảnh dự án

Điểm nhấn trong thiết kế của Shop Villa Milan Arcade còn là sự khéo léo, tinh tế trong việc tạo ra một không gian mở, có tính kết nối giữa bên trong và bên ngoài. Dinh thự sử dụng hệ cửa kính lớn với bộ khung gỗ lim, đưa tối đa những làn gió tươi mát vào từng góc phòng, giúp không gian luôn tươi mới, thoáng đãng, mang nguồn sinh khí thịnh vượng, tích cực hòa quyện vào trải nghiệm nghỉ dưỡng - giao thương.

Đủ hoàn hảo cho một không gian thương mại thời thượng, đủ lý tưởng cho phong cách sống dinh thự hạng sang kế bên vịnh biển, Shop Villa Milan Arcade sẽ là nơi chủ nhân thỏa sức tận hưởng giá trị của thiên nhiên và sự đẳng cấp của thiết kế tuyệt đỉnh. Tài sản hấp dẫn mang đến giá trị sinh lời vượt trội trong tương lai nhờ không gian “giá trị kép” và vị trí giao thương nơi tâm điểm của thành phố du lịch sầm uất bậc nhất Việt Nam.

Hiện chủ đầu tư DOJILAND đang mở bán giai đoạn 3 - quỹ căn VIP nhất dự án cùng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn và chương trình bốc thăm với những quà tặng giá trị: 1 Giải nhất - 1 xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; 1 Giải nhì - 1 Nhẫn kim cương Doji trị giá 1 tỷ đồng; 2 Giải ba - mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

Dự án The Sapphire Mansions Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh Bất động sản Weland Đại lý phân phối chính thức: T-Land, Nhật Minh Land, QNG Land, Trust Real, Happy Land. Website: www.thesapphiremansions.com Hotline: 1800 28 28 25

Ngọc Minh