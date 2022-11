Phú Hưng Life chi trả hơn 3 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Nỗ lực có mặt kịp thời, hỗ trợ nhanh chóng

Theo thông tin từ Phú Hưng Life, trường hợp đầu tiên là khách hàng T.T.T.L. ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Tháng 9/2022, không may phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, chị L. và gia đình đã nhận được sự thăm hỏi từ Phú Hưng Life. Đồng thời, công ty thực hiện thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Chị T.T.T.L. chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng khi nhận được tờ chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Lo lắng về sức khỏe, viện phí làm tôi suy sụp. Nhưng sự động viên từ gia đình và sự đồng hành của Phú Hưng Life đã vực tôi dậy. Chi phí nhận được từ quyền lợi bảo hiểm Phú Hưng Life không chỉ hỗ trợ tôi về vật chất mà còn động viên rất lớn về tinh thần, là “điểm tựa” giúp tôi vững tin điều trị”.

Được biết, chị T.T.T.L. là người nội trợ trong gia đình. Ngoài săn sóc cho 2 con nhỏ, chị còn hỗ trợ chồng công việc kinh doanh. Ý thức được tầm quan trọng của phương pháp bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân, chị luôn cố gắng vun vén để chuẩn bị cho chồng và các con bảo hiểm bảo vệ. Trong suốt 2 năm qua, Phú Hưng Life luôn là người bạn đồng hành cùng chị.

Phú Hưng Life trao trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Cần Thơ. Ảnh: Phú Hưng Life

Trước đó, Phú Hưng Life cũng đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng N.H.T. hiện đang sinh sống tại Đồng Tháp với số tiền gần 1 tỷ đồng theo hợp đồng bảo hiểm Phú Hưng Đại Phát.

Anh T. chia sẻ, đây là sản phẩm bảo hiểm anh chuẩn bị cho N.P.L. - người con trai lớn mà anh gửi gắm bao hy vọng. Mới 18 tuổi, N.P.L. đã thay cha mẹ trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, săn sóc cho em trai còn đang ăn học. Vừa qua, em L. không may mắc bệnh nặng và qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ.

Hiểu được nỗi mất mát quá lớn của bậc làm cha mẹ, Phú Hưng Life có mặt để động viên người nhà và giải quyết thủ tục chi trả, giúp gia đình ổn định cuộc sống để còn chăm lo cho người con nhỏ.

Tiếp tục đồng hành bằng những dự định ý nghĩa

Tại buổi lễ, đại diện cho Phú Hưng Life, ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc phát triển kinh doanh, chia sẻ: “Những tai nạn, bất trắc là điều khó có thể nói trước trong cuộc sống, và giá bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ chính là ở bên khách hàng trong những thời khắc đó. 9 năm qua, tôn chỉ cho mọi hoạt động của Phú Hưng Life là luôn giữ gìn và thực hiện mọi lời cam kết với khách hàng. Để làm được điều đó, công ty vẫn đang đẩy mạnh phát triển hệ thống văn phòng đại diện trên cả nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại từng địa phương, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng, minh bạch mọi yêu cầu chi trả cho khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra”.

Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Phú Hưng Life. Ảnh: Phú Hưng Life

Trường hợp chị T.T.T.L (Cần Thơ) và khách hàng N.H.T (Đồng Tháp) kể trên chỉ là hai trong số nhiều khách hàng mà Phú Hưng Life đồng hành trong gần 1 thập kỷ phát triển.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa cam kết với khách hàng, Phú Hưng Life khẳng định cam kết không ngừng cải thiện dịch vụ, cùng với đó là nghiên cứu các sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng trên toàn quốc.

Hiện công ty đang chuyển mình số hóa với nền tảng e-Claims hỗ trợ khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến. Bên cạnh đó, khách hàng của Phú Hưng Life còn có trải nghiệm thanh toán thuận tiện qua đa dạng các cổng khác nhau như các ngân hàng thương mại, ví điện tử như MoMo, Payoo và VNPAY, cổng thanh toán điện tử và điểm thu hộ trực tiếp.

Trong thời gian tới, Phú Hưng Life sẽ triển khai các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ và tri ân đến bà con còn nhiều khó khăn tại các địa phương trên khắp cả nước.

“Những nỗ lực đột phá chính là cơ sở để Phú Hưng Life giữ vững vị thế là công ty bảo hiểm được khách hàng tin tưởng hàng đầu, đúng với phương châm “Here for you, for life - Vì bạn, vì cuộc sống vững bền””, đại diện Phú Hưng Life nhấn mạnh.

