Phú Hưng Life đón xu hướng ‘thưởng bảo hiểm’ giữ chân nhân tài

Năm 2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị trường bảo hiểm nhân thọ với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng, Phú Hưng Life hiện có trên 50 văn phòng kinh doanh khắp cả nước, đảm bảo sự đồng hành, sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho khách hành trên mọi vùng miền, hướng đến cuộc sống thịnh vượng vững bền cho đất nước và con người Việt Nam. Phú Hưng Life - Here For You, For Life! Vì bạn, vì cuộc sống vững bền Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) Trụ sở chính: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Điện thoại: (028) 5413 7199 Website: www.phuhunglife.com Email: vn.customercare@phuhunglife.com