Theo đó, 5 hạng mục mà nhà phát triển bất động sản (BĐS) Phú Long được trao giải thưởng bao gồm: “Best mixed use developer - Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất”; “Best mega township development - Dự án siêu đô thị tốt nhất” cho dự án Mailand Hanoi City; “Special Recognition for Building Communities - Chứng nhận đặc biệt về xây dựng cộng đồng”; “Special recognition for CSR - Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp”; và “Special Recognition in ESG - Chứng nhận đặc biệt về Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp”.

Propertyguru Vietnam Property Awards là giải thưởng BĐS quy mô hàng đầu trong nước, có sức ảnh hưởng ở khu vực, nơi vinh danh những nhà đầu tư tâm huyết, những dự án bất động sản chất lượng.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Phú Long nhận giải thưởng trong đêm gala của PropertyGuru Vietnam Property Awards - VPA 2023

Nhà phát triển BĐS Phú Long được vinh danh “Chứng nhận đặc biệt về Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp”

5 hạng mục được vinh danh là minh chứng cho nỗ lực phát triển đô thị của Phú Long những năm qua

Để được vinh danh ở hạng mục “Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất”, Phú Long phải trải qua quá trình thẩm định hồ sơ khắt khe và nhận được những đánh giá tích cực từ ban giám khảo ở các yếu tố như: chất lượng các công trình, giá trị đem đến cho nhà đầu tư, cư dân, các thành tích nổi bật, các hoạt động cộng đồng nổi bật, những giá trị hiện thực và bền vững trong lĩnh vực BĐS...

Dự án Mailand Hanoi City - “thành phố sáng tạo” do Phú Long phát triển, tọa lạc tại cửa ngõ tây Hà Nội. Ảnh: Phú Long

Ở hạng mục “Dự án siêu đô thị tốt nhất”, dự án Mailand Hanoi City của Phú Long đã được ban giám khảo chuyên môn đánh giá cao.

Dự án Mailand Hanoi City (tên mang ý nghĩa “vùng đất của ngày mai”) hướng đến trở thành “thành phố sáng tạo” về quy hoạch, thiết kế đô thị và bản sắc văn hóa. Với quy mô gần 300ha, Mailand Hanoi City kiến tạo phong cách sống đa chiều, mỗi phân khu mang một đặc trưng riêng biệt. Những năm gần đây, Mailand Hanoi City trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa như: đường hoa Home Hanoi Xuan, khu phố đi bộ Pont de Long Bien với chuỗi lễ hội văn hóa Nhật Bản - Yosakoi, lễ hội bia thủ công Việt - Bỉ cùng những hoạt động trải nghiệm từ truyền thống đến hiện đại dành cho các trường học, những cộng đồng sáng tạo…

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên tại dự án khu đô thị Mailand Hanoi City

Ngoài ra, để được vinh danh với các chứng nhận về các hoạt động cộng đồng, trách nhiệm xã hội CSR, các tiêu chí về ESG; Phú Long còn được đánh giá cao bởi những hoạt động xã hội, sự kiện vì cộng đồng ở các tiêu chí: phát triển giáo dục, kinh tế, tài trợ việc đổi mới trong công nghệ, kỹ thuật… góp phần giúp các địa phương phát triển bền vững.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Phú Long cho biết: “Đây là vinh dự lớn cho chúng tôi, và cũng là sự khẳng định cho sứ mệnh mang lại giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng trong suốt 18 năm hoạt động của Phú Long. Thành quả vững mạnh và hành trình “đánh thức những vùng đất ngủ quên” trở thành các khu đô thị xanh, văn minh, hiện đại, những cộng đồng dân trí quốc tế cao đã và đang đem lại vị thế vững chắc và luôn là thương hiệu uy tín được khách hàng, nhà đầu tư ủng hộ, đặt niềm tin”.

Trước đó, Phú Long được giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2023”.

Bên cạnh đó, đại diện công ty Phú Long cho biết, từ tháng 10/2023, Phú Long đã tiến hành trao đồng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng ở các dự án Dragon Village và Dragon Parc.

Với định hướng trở thành nhà phát triển BĐS bền vững, các dự án của Phú Long ưu tiên, tập trung vào việc quy hoạch bài bản, thiết kế mang tính bền vững, thân thiện với môi trường. Đại diện Phú Long cho biết, tất cả dự án đều được tối ưu sử dụng năng lượng, sử dụng vật liệu xanh… nhằm đem lại không gian sống chuẩn mực, gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng những nhu cầu cá nhân hóa của cư dân hiện đại một cách đa dạng nhất có thể.

Song song với việc phát triển dự án một cách bài bản, Phú Long nỗ lực trong công tác hậu mãi, quản lý và vận hành các khu đô thị một cách chuyên nghiệp, bài bản. Chủ đầu tư thường xuyên chăm sóc đời sống tinh thần cư dân thông qua những hoạt động kết nối cộng đồng, hướng đến hình thành nên những khu dân cư văn minh.

Doãn Phong