Như VietNamNet đã đưa, sáng 6/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ vụ va chạm giao thông liên quan đến việc một nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" khi điều khiển ô tô.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo về vụ việc xảy ra trước cửa số nhà 38 Trần Cung (quận Cầu Giấy). Cụ thể, ô tô mang BKS 30H- 119.XX do chị L.H.T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ) điều khiển va chạm với xe máy 30Z-568.XX do anh N.V.A. (SN 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm) lái.

Người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc đến đêm khuya. (Ảnh: CACC)

Vụ va chạm thu hút hàng trăm người theo dõi, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Một số trang mạng xã hội đưa tin chị L.H.T tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định chị này không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.

Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, nữ tài xế L.H.T. vi phạm ở mức 0,573 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,4 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100.

Thời gian qua, trường hợp phụ nữ say xỉn lái xe gây tai nạn giao thông không còn là chuyện hiếm. Hồi tháng 1, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một cô gái say xỉn, lái ô tô con tông tử vong tài xế xe tải.

Những vụ việc trên đều là bài học cho nhiều người khi cố ý coi thường pháp luật, vi phạm nồng độ cồn.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, những trường hợp say rượu mất kiểm soát có thể dẫn đến tai nạn giao thông khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kể cả chưa gây ra hậu quả.

Bởi vậy, cần xử lý nghiêm các tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức say xỉn mất kiểm soát, thậm chí có thể căn cứ vào khoản 4, Điều 260 BLHS để xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào hậu quả tai nạn giao thông đã xảy ra hay chưa. Có vậy mới đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, có tính chất răn đe, cảnh tỉnh.

Nhắc đến vụ va chạm giao thông ở đường Trần Cung, Hà Nội hôm 5/3, luật sư phân tích, có căn cứ cho thấy người phụ nữ đã mất kiểm soát về cảm xúc và buông những lời lẽ xúc phạm, có hành vi hành hung người lái xe máy, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Trường hợp này còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng với mức phạt 3 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu có hành vi thông báo "tin giả" với cơ quan chức năng về việc mình là cháu cán bộ lãnh đạo bộ ngành để xin bỏ qua sai phạm cũng sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng theo quy định tại điều 7, của nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phân tích về vi phạm nồng độ cồn, luật sư viện dẫn Khoản 6, Điều 17, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ.

Theo đó, người điều khiển ô tô trên đường có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 30- 40 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian từ 22- 24 tháng, theo quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 17 của nghị định trên.