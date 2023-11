Thiên đường không chỉ có thiên nhiên…

Trên thế giới, nói đến những hòn “đảo thiên đường" hàng năm luôn lọt top những điểm đến nhất định không thể bỏ qua phải kể đến Bora Bora - viên ngọc quý của nước Pháp. Đây là nơi hội tụ những trải nghiệm sang trọng bậc nhất đến từ những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu như InterContinental, Four Seasons, St Regis, Le Meridien...

Maldives cũng là một hòn đảo như thế. Ở đó, bạn sẽ thấy ngoài thiên nhiên đẹp như ngọc ngà, những thương hiệu khách sạn, resort sang trọng là lời đảm bảo cho việc đến Maldives, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp bậc nhất thế giới. Nếu không phải Maldives có sự hiện diện của những Four Seasons, One & Only, Six Senses…, nơi đây không thể là một thiên đường nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Thành công của Bora Bora hay Maldives cũng cho thấy, để trở thành thiên đường du lịch sang trọng của thế giới, thì lợi thế cảnh quan là yếu tố cần, nhưng yếu tố đủ lại nằm ở “lực hấp" từ những trải nghiệm thượng hạng, được “đo ni đóng giày" cho các thượng khách.

Nằm tại Vịnh Thái Lan, phía tây Việt Nam, cũng có một hòn đảo được đánh giá không hề thua kém bất kỳ thiên đường nào của thế giới, đó là Phú Quốc.

Với 150 km đường bờ biển, Phú Quốc sở hữu những bãi biển đẹp hút hồn trải dài từ phía bắc đến phía nam đảo. Vẻ đẹp hoang sơ với sóng êm, gió lặng, biển xanh màu ngọc lục bảo trong vắt, bờ cát trắng mịn như kem giữa những cánh rừng đại ngàn cùng hệ sinh thái đa dạng… đã khiến Phú Quốc được ca ngợi và ví von với Bora Bora hay những Fiji, Phuket, Bali, Maldives vốn nổi danh lâu nay. Và cũng dễ hiểu, khi viên ngọc này gần đây đã lọt tầm ngắm của rất nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó có Marriott International.

Hấp lực từ bộ sưu tập nghỉ dưỡng “hàng hiệu”

Năm 2016, Tập đoàn quản lý Khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International của Mỹ đã cùng với Sun Group - tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á ra mắt khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao++ JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, biến Phú Quốc trở thành điểm “check-in" mới của những người nổi tiếng và giới nhà giàu trên thế giới, với concept thiết kế độc đáo và những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp chưa từng có tại đảo ngọc. ​​

Chỉ 2 năm sau, khu nghỉ dưỡng đã nổi danh và hấp dẫn đến mức tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal đã chọn resort này làm nơi tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài 7 ngày đêm, với sự tham dự của 700 khách và 125 nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia. Đây được coi là 1 trong 9 đám cưới được mong chờ nhất tại Ấn Độ năm 2019, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông toàn cầu. Nhiều năm qua, khu nghỉ dưỡng cũng liên tiếp giành rất nhiều giải thưởng, từ nhiều tổ chức du lịch quốc tế như "Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á"; “Khu nghỉ dưỡng và spa hàng đầu thế giới” do World Travel Awards vinh danh.

Từ thành công của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Marriott International mới đây đã tiếp tục ký kết hợp tác cùng Sun Group, quản lý thêm 2 thương hiệu cao cấp nhất tại Hòn Thơm, Phú Quốc là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection.

Ritz Carlton Reserve là thương hiệu đẳng cấp nhất của The Ritz Carlton, với chỉ 7 resort (bao gồm cả khu nghỉ dưỡng tại Hòn Thơm) trên toàn thế giới. Mỗi resort được gọi là một “khu bảo tồn”, bởi tiêu chí lựa chọn điểm đến của các resort Ritz Carlton Reserve luôn là những “góc ẩn mình” tinh tế nhất của thế giới, giúp mang lại cho những vị khách trải nghiệm khám phá khác thường, sự phấn khích từ những cuộc phiêu lưu bất ngờ, những trải nghiệm xa xỉ vượt xa tưởng tượng.

Trong khi đó, The Luxury Collection lại là một câu chuyện xa xỉ độc đáo khác, được kể bằng nét quyến rũ và kho tàng văn hóa bản địa đặc sắc của điểm đến, khiến mỗi chuyến đi của du khách giống như một thước phim ngập tràn những xúc cảm bất ngờ về nơi mà họ dừng chân.

Sự xuất hiện của hai thương hiệu sang trọng bậc nhất thế giới tại Hòn Thơm, nói như ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, mang ý nghĩa như một sự công nhận toàn cầu đối với hòn đảo, là một điểm đến du lịch hấp dẫn và sang trọng, dành cho những du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm đẳng cấp thế giới. Một điểm đến đạt đủ tiêu chuẩn để được các thương hiệu “hàng hiệu” cao cấp này quản lý không hề đơn giản. Rất nhiều tiêu chí khắt khe được đặt ra. Chẳng hạn, một trong những điểm nhấn hoạt động của thương hiệu Ritz Carlton Reserve, khi đến bất cứ nơi đâu của thế giới là việc cam kết bảo tồn và tôn trọng hệ sinh thái thiên nhiên. Ritz Carlton Reserve chọn dự án tại Hòn Thơm của Sun Group, cũng bởi những tiêu chí này.

Đầu năm nay, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel+Leisure của Mỹ công bố danh sách 23 điểm đến đáng đi du lịch nhất trong năm 2023, trong đó, Phú Quốc xếp thứ 3 trong danh sách và được ngợi ca là ngôi sao mới của du lịch Việt Nam. Tháng 9/2023, hãng thông tấn duy nhất của Hàn Quốc - Yonhap News đã ca ngợi Phú Quốc là "Maldives Việt Nam". Rất nhiều danh xưng cao quý đã được truyền thông và du khách dành để tôn vinh viên ngọc Phú Quốc. Và sự xuất hiện của hai thương hiệu vốn được coi là “vua của khách sạn, khách sạn của vua” sẽ là một nấc thang mới, để đảo Ngọc bước tới một cách đầy tự tin, trên hành trình trở thành một Bora Bora hay Maldives mới của thế giới.

Doãn Phong