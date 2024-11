Loạt dự án dân sinh cao cấp cho điểm đến an cư

Ngày 16/11, một dự án được xem là đáng mong đợi tại Phú Quốc được khởi động - Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc - Sun Serenia Hospital, với diện tích sàn lên tới 19.000m2, cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp với hệ thống máy móc tân tiến, cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn và y bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, có thể đáp ứng được đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế của cả du khách lẫn người dân đảo Ngọc.

Có từ khoa Nhi đến khoa chăm sóc sức khỏe dành riêng cho người già, khoa Hồi sức cấp cứu tích cực đến khoa Thẩm mỹ, đây được xem là dự án góp phần định hình cho tương lai của Phú Quốc - điểm đến không chỉ để du lịch, giải trí, mà còn là nơi đến để an cư và sống chất lượng.

Thiết kế của bệnh viện lấy cảm hứng từ kiến trúc Huế và nhà vườn Nam Bộ, gợi nhắc đến những công trình lịch sử như Thái Y Viện thời nhà Nguyễn. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Cũng trong ngày khởi động dự án bệnh viện, UBND TP. Phú Quốc và UBND phường An Thới tổ chức Lễ khởi động Bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ, trục đường đi bộ ven biển thuộc dự án Quảng trường biển quốc tế. Dự án này được xem là bước đi tiếp theo của chính quyền địa phương, trong chiến dịch chỉnh trang và hiện đại hóa bộ mặt đô thị của thành phố biển đảo.

Trong tương lai, dự án Quảng trường biển quốc tế sẽ là một không gian công cộng hoàn chỉnh, với trục quảng trường hướng biển - nơi trình diễn nhạc nước, ánh sáng, các lễ hội, triển lãm quốc tế quy mô lớn, carnival ngoài trời… Đây là một trong các dự án hướng tới mục tiêu lớn được đặt ra trong Đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040: trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao; trung tâm thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Trong tương lai, Phú Quốc sẽ có một trung tâm văn hóa nghệ thuật mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Việc khởi động cùng lúc nhiều dự án dân sinh có chất lượng và đẳng cấp cho thấy, Phú Quốc đã và đang quyết liệt tạo một diện mạo đô thị hoàn toàn mới, dần định vị hình ảnh của thành phố biển đảo như một nơi đáng đến để đầu tư, an cư và lập nghiệp.

Đón đầu làn sóng khách quốc tế tới Phú Quốc

Sau một loạt các đường bay mới từ Hàn Quốc và các nước Trung Á, Đông Âu, từ 20/12, một đường bay thẳng từ Singapore đến Phú Quốc tiếp tục được mở, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần. Cùng với chính sách miễn visa trong vòng 20 ngày và những đường bay thẳng đi quốc tế đang được bổ sung, Phú Quốc khẳng định sức hút với dòng khách quốc tế và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore…

Hiện mỗi tuần, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hơn 150 chuyến bay quốc tế. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc dự kiến có thể đón tới 5,96 triệu lượt khách du lịch cả năm 2024, khách quốc tế là 962.000 lượt khách, đạt mức cao hơn trước đại dịch Covid-19, dự kiến năm 2025 con số khách quốc tế sẽ đạt khoảng 1 triệu lượt.

Những show diễn đẳng cấp tại Phú Quốc. Ảnh:Sun Group

Một loạt các khu nghỉ dưỡng hạng sang như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay… trải dọc các bãi biển đẹp nhất hành tinh. Một loạt các sản phẩm, dịch vụ du lịch giải trí mới mẻ, đẳng cấp được ra mắt như show diễn Kiss of The Sea với màn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm trên biển, hay nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria Bistro trên bãi biển tại Thị trấn Hoàng hôn… Tất cả đang làm nên diện mạo mới cho thiên đường du lịch, nhưng với mức chi phí hợp lý và rẻ hơn nhiều so với các điểm đến nổi tiếng tại châu Á như Bali, Maldives…

Theo ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Phú Quốc: “Thời gian gần đây, du khách có xu hướng đến Phú Quốc để an dưỡng, nghỉ dưỡng, vui chơi, mang tính chất ngắn hạn. Định hướng sắp tới, Phú Quốc sẽ thu hút du khách đến đây theo chu kỳ hàng tuần, xa hơn nữa sẽ trở thành nơi an cư lạc nghiệp của các chuyên gia nước ngoài, hiện đang sinh sống và làm việc ở những quốc gia lân cận Việt Nam”.

Cũng theo ông Trần Minh Khoa, hiện nay kết cấu về hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, đường xá… về cơ bản đã hoàn thiện tương đối đồng bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu to lớn sắp tới, đặc biệt những du khách đi đường biển bằng tàu siêu trường siêu trọng.

Phú Quốc là điểm đến yêu thích của khách quốc tế. Ảnh:Sun Group

Được biết, để đón làn sóng khách quốc tế, Phú Quốc đang thực hiện đầu tư cảng hành khách quốc tế, thi công để đón 3.000-4.000 khách một lần lên bờ. Dự kiến cảng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2025. Thành phố cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư nâng cấp sân bay, xây dựng đường băng thứ 2 tại sân bay Phú Quốc. Đồng thời, cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp chỉnh trang đô thị, xử lý rác thải, thành phố cũng đang có các dự án quy hoạch bảo tồn biển nhằm giữ gìn hệ sinh thái biển xứng danh đảo Ngọc.

Những hành động quyết liệt trong công tác chỉnh trang đô thị gần đây, sự mạnh mẽ trong việc triển khai hàng loạt dự án công cộng đẳng cấp quốc tế, Phú Quốc định hình phát triển bền vững, lấy du lịch làm trung tâm. Tương lai gần, Phú Quốc sẽ không chỉ được biết đến là hòn đảo đẹp thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Maldives) như Travel+Leisure đã công bố, mà còn là nơi đáng đến và đáng sống bậc nhất tại khu vực châu Á.

Lệ Thanh