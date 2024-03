Văn hóa là sản phẩm du lịch bền vững

Thời điểm trước dịch Covid-19, du lịch văn hóa đóng góp 37% du lịch toàn cầu và dự báo có thể tăng 15% mỗi năm. Ngay ở Châu Á, người ta dễ dàng nhắc đến những sản phẩm du lịch văn hóa đã ghi dấu ấn và khẳng định được thương hiệu riêng của một quốc gia. Điển hình như các show văn hóa nghệ thuật “Tống Thành thiên cổ tình”, “Ấn tượng Nàng Lưu”, “Ấn tượng Lệ Giang” của Trung Quốc hay “Miso show” của Hàn Quốc…

Khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã dựa vào di sản văn hoá để trở thành quốc gia có giá trị xuất khẩu các sản phẩm văn hóa đứng thứ hai ASEAN, chỉ sau Singapore. Nghề thủ công, du lịch văn hóa lịch sử, ẩm thực và y học cổ truyền là các ngành tiên phong mang văn hóa Thái Lan ra thế giới.

“Nụ hôn của biển cả” là một show diễn đa trải nghiệm kết hợp show pháo hoa quy mô hoành tráng

Tại Việt Nam, trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khẳng định, du lịch văn hóa là một trong những ngành công nghiệp văn hóa cần được tập trung đầu tư phát triển. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa. Đến năm 2030, du lịch văn hóa chiếm 20 - 25% trong số khoảng 130 tỷ USD tổng thu từ khách du lịch.

Lấy công nghiệp văn hóa làm một mũi nhọn trong phát triển du lịch, nhiều điểm đến nước ta đang ngày càng gia tăng sức hút. Trong đó, Phú Quốc là ngôi sao đang lên.

Bùng nổ show diễn trên đảo Ngọc

Ba năm trở lại đây, Phú Quốc giống như một trung tâm văn hóa nghệ thuật mới của khu vực, khi hàng loạt sự kiện văn hóa, đặc biệt là các show diễn tưng bừng khắp hòn đảo…

Điển hình, chỉ từ cuối tháng 12/2023 đến nay, tại thị trấn Hoàng Hôn phía Nam đảo, tập đoàn Sun Group liên tục ra mắt hàng loạt trải nghiệm văn hóa nghệ thuật mới.

Mở đầu là việc ra mắt khu chợ đêm bên biển mang tên Vui Phết (VuiFest Bazzarr) với show nghệ thuật đường phố Loảng Xoảng show - kết hợp giữa xiếc đường phố và hiệu ứng âm nhạc được tạo nên từ các dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lao động của ngư dân.

Chợ đêm Vui Phết - Điểm nhấn trong hành trình khám phá Phú Quốc

Ngay sau đó, ngày 26/1, trước thềm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, show “Nụ hôn của biển cả” - Kiss of The Sea do nhà sản xuất hàng đầu nước Pháp dàn dựng và show trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm ngay sau khi “Nụ hôn của biển cả” kết thúc, trên sân khấu trên mặt biển đã ra mắt.

“Nụ hôn của biển cả” là một tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện, có sự kết hợp của 8 công nghệ trình diễn gồm: lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa và nghệ thuật biểu diễn được thể hiện một cách bài bản, ngoạn mục bởi 60 nghệ sĩ đa sắc tộc đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Sự ra đời của show diễn đã kéo theo hàng ngàn du khách đến với Nam đảo mỗi đêm.

Chưa đầy một tháng sau, Phú Quốc trình làng show Rối Việt tại sân khấu múa rối bên biển lần đầu có tại Việt Nam. Đưa một loại hình nghệ thuật truyền thống tới Phú Quốc, đảo Ngọc khiến nhiều du khách bất ngờ với cách phát triển công nghiệp văn hóa trong làm du lịch hết sức táo bạo của mình.

Show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Vòng xoáy tình yêu thu hút đông đảo du khách đón xem

Và mới đây thôi, cuối tháng 2/2024, show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm trên biển Sunset Jetski Show: Vòng xoáy tình yêu (Love Hurricane) tiếp tục được trình diễn tại thị trấn Hoàng Hôn, với sự tham gia của 18 vận động viên quốc tế với 2 bộ môn Jetski (motor nước) và Flyboard (ván đứng phản lực nước). Sân khấu là mặt nước biển, khán đài xem show Jetski là cây Cầu Hôn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, đó là một show nghệ thuật đặc biệt mà du khách tới Phú Quốc không khỏi thán phục.

Hướng tới trở thành trung tâm giải trí mới của châu Á

Đến Phú Quốc, cả ngày lẫn đêm, du khách không ngừng được thết đãi những món ăn tinh thần đa dạng và độc đáo.

Richard, du khách Mỹ không giấu nổi bất ngờ khi trở lại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sau nhiều năm: “Tôi đã từng tới thị trấn Hoàng Hôn trong tuần trăng mật của mình nhiều năm trước và giờ đây trở lại tôi thật sự bất ngờ. Một vùng đồi trọc giờ đây có cả một thị trấn với đa dạng trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, đặc sắc nhất là những show diễn vui suốt ngày đêm”.

Hàng chục nghìn du khách quốc tế cũng đang lựa chọn Phú Quốc vì những trải nghiệm đặc sắc liên tục được bổ sung. Nhật báo Liberty Times của Đài Loan (Trung Quốc) nhận xét: “Đảo ngọc của Việt Nam thực sự biết cách khiến du khách phải rút ví”, bởi ngoài thiên nhiên tươi đẹp, nơi đây đang có quá nhiều trải nghiệm, đặc biệt là show nghệ thuật đa phương tiện trên biển Nụ hôn của biển cả”.

Show diễn định vị Phú Quốc là hòn đảo bắn pháo hoa 365 ngày trong năm

Cứ nhìn vào số khách du lịch kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng 500% so với cùng kỳ năm 2023 và những đường bay thẳng từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mông Cổ… liên tục được mở mới, để thấy tác động tích cực của những sản phẩm văn hóa đang đưa du lịch Phú Quốc bứt tốc ra sao.

Trong hội nghị công bố đồ án quy hoạch của TP. Phú Quốc đến năm 2040, “đảo ngọc” sẽ trở thành một đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Các chuyên gia đã đưa ra dự báo Phú Quốc có thể đón tới 14,6 triệu lượt khách du lịch, tương đương với các trung tâm du lịch lớn của châu Á như Phuket, Bali giai đoạn hoàng kim trước đại dịch.

“Phú Quốc, bên cạnh lợi thế về thiên nhiên hoang sơ, giờ đây còn sở hữu các hoạt động vui chơi giải trí đẳng cấp không nơi nào có được. Có thể nói đây sẽ là thương hiệu du lịch dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp của Phú Quốc, để cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực và tiến tới trở thành trung tâm du lịch của thế giới”, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc nói.

Doãn Phong