Được truyền thông quốc tế ca ngợi như "ngôi sao đang lên" nhưng trong nước, năm 2023, Phú Quốc liên tục nhận các phản ánh không tích cực từ du khách nội địa về giá cả, chất lượng dịch vụ... Trong dịp lễ 2/9, Phú Quốc chỉ đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm kỷ lục trong lịch sử đảo này. Hàng loạt nhà hàng, bãi biển, khu du lịch, dịch vụ ca nô vốn nổi tiếng ở khu vực nam đảo Phú Quốc, thị trấn Dương Đông, An Thới đều đìu hiu thưa vắng khách; khách sạn, resort cao cấp lẫn bình dân công suất phòng khai thác chỉ đạt 20 - 30%. Thậm chí, có nhà hàng cho biết lượng khách đến dịp lễ 2/9 giảm khoảng 70% so với năm trước.

Tuy nhiên, những số liệu thống kê mới đây cho thấy, Phú Quốc không "thất bát" về lượng khách.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, tới ngày 16/12, Phú Quốc đóng góp 5,4 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm… Lượng du khách tới Phú Quốc tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 90,7% kế hoạch năm, chiếm 67,4% lượng khách du lịch đến toàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Lượng du khách quốc tế là 521.332 lượt khách, tăng 211,3% so với cùng kỳ, vượt 49% kế hoạch năm. Tổng thu đạt khoảng 13.928 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ, vượt 21,1% kế hoạch năm.

Hiện nay, đảo ngọc Phú Quốc đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể, chỉnh trang đô thị, bãi biển, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch... để đón khách du lịch trong nước và quốc tế đến dịp cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024, Tết cổ truyền dân tộc Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian qua, thành phố Phú Quốc triển khai chuỗi hoạt động kích cầu, phát triển du lịch “Tôi yêu Phú Quốc – I Love Phu Quoc” quy mô toàn quốc và vươn tầm thế giới theo phương châm “đặc sắc – chuyên nghiệp – an toàn – sạch, đẹp – văn minh”.

UBND TP Phú Quốc chính thức công bố kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc”.

Nhiệm vụ của tổ kiểm tra là thực hiện kiểm tra, kiểm soát: Giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện giao thông như taxi, cano, tàu thuyền du lịch.... qua đó phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch như trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác theo quy định.

Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Phú Quốc đang gây chú ý trên truyền thông thế giới (Ảnh: SG)

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, dịp cuối năm 2023 ghi dấu thời điểm lượng khách đến Phú Quốc tăng đột biến, đặc biệt là khách quốc tế. "Bình quân Phú Quốc một ngày đón 2.000 đến hơn 2.500 khách quốc tế, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 50%”, ông cho hay. Lý giải về điều này, ông Hưng cho biết khách Hàn Quốc rất thích Phú Quốc vì thời gian bay thẳng chỉ 4-5 tiếng, phù hợp để du lịch. Ngoài ra, khách Hàn Quốc đến Phú Quốc cũng sẽ thấy ấm áp, tắm biển được quanh năm.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2023, tỉnh này đón hơn 8,5 triệu lượt du khách (tăng 15,3% so với cùng kỳ, vượt 2,8% kế hoạch), trong đó hơn 573.000 lượt khách quốc tế (tăng 203,3% so cùng kỳ, vượt 63,8% kế hoạch năm), tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 17.400 tỷ đồng (tăng 65,1% so cùng kỳ, vượt 34,5% kế hoạch năm).