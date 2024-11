Tham dự trưng bày chuyên đề Phú Thọ - Nghệ An kết nối miền di sản ngày 22/11 có ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam; bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cùng lãnh đạo Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ) và Bảo tàng Huế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Quốc Huy

Phú Thọ là mảnh đất gắn với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, được coi là nơi phát tích của các vị Vua Hùng. Địa phương này cũng tự hào là cái nôi của văn hóa và truyền thống, lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa từ thuở Hùng Vương dựng nước, là nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài.

Mặc dù khoảng cách địa lý cách xa nhau nhưng hai vùng đất Phú Thọ - Nghệ An có sự gắn bó mật thiết từ truyền thuyết đến lịch sử.

Trống đồng Hy Cương được phục chế trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An có niên đại cách đây 2.000 - 2.700 năm, tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Quốc Huy

Triển lãm Phú Thọ - Nghệ An, kết nối miền di sản trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật có giá trị được giới thiệu theo hai chủ đề:

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan Phú Thọ giới thiệu đến công chúng 2 di sản tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - từ mạch nguồn truyền thống đến cuộc sống đương đại với khoảng hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày hết sức sống động, phần nào khắc họa được nguồn gốc, quá trình phát triển của dân ca ví, giặm và lan tỏa sức sống của di sản trong cộng đồng.

Triển lãm các bức ảnh về miền dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và áo dài đặc sắc. Ảnh: Quốc Huy

Trong khuôn khổ của triển lãm Sắc màu di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị tổ chức tại Nghệ An, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tham gia trưng bày bộ sưu tập áo dài chủ đề Áo dài và di sản.

Cũng tại Bảo tàng Nghệ An, Ban tổ chức phối hợp trưng bày 2 tác phẩm mới lạ của tác giả trẻ Bùi Văn Tự - là người đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi loại hình nghệ thuật độc đáo mang tên "Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng". Đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc truyền thống trên các chất liệu thủ công và ánh sáng tạo nên.

Tác phẩm đầu tiên là Ký ức Làng Sen, qua nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, bóng của từng chiếc lá hiện lên như một bức tranh sống động, khắc sâu hình ảnh Làng Sen thân thuộc, nhắc nhở về quê hương, tình yêu và lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thanh niên. Ảnh: Quốc Huy

Tác phẩm thứ hai là Khát vọng Việt Nam tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thanh niên với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng giới thiệu các tác phẩm sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Bác Hồ như một lời tri ân và thể hiện tấm lòng của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, một người dân Hà Nội, luôn biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An chia sẻ, sự kiện đã tạo nên một không gian "gặp gỡ" thú vị, đầy ý nghĩa của những người cùng chung niềm đam mê nghệ thuật, trân trọng, bảo vệ và góp phần quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tiếp tục kết nối cộng đồng để nâng cao ý thức gìn giữ và bồi đắp các giá trị tốt đẹp của di sản. Thúc đẩy phát triển văn hoá, du lịch và kinh tế địa phương, nâng cao vị thế hình ảnh mảnh đất và con người Việt Nam.