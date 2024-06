Công tác chuyển đổi số trong thời gian qua được cấp ủy, chính quyền huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giờ học học trực tuyến tại Trường tiểu học thị trấn Phù Yên.

Huyện Phù Yên tập trung phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, phủ rộng mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các bản có điện lưới quốc gia, xóa vùng trắng, vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng. Hiện nay, 27/27 xã, thị trấn được kết nối băng rộng cáp quang, có mạng di động 4G; 90% số bản được phủ sóng di động 4G; 46,87% hộ gia đình kết nối internet cáp quang, 96,31% số hộ gia đình có điện thoại thông minh.

Ông Đặng Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện ban hành kế hoạch về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, công chức, viên chức, người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán trên các sàn thương mại điện tử. Huyện đã thành lập 229 tổ công nghệ số cộng đồng, với 11.248 thành viên, trong đó 27 tổ công nghệ cấp xã và 202 tổ công nghệ số cộng đồng bản, tiểu khu.

Xây dựng chính quyền số, huyện Phù Yên triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, điều hành VNPT-ioffice đến 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của tỉnh. Đến nay, huyện Phù Yên đã hoàn thành dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, với 11 dịch vụ công do ngành Công an chủ trì; cung cấp 189 dịch vụ công toàn trình cấp huyện mức độ 4; 74 dịch vụ công toàn trình cấp xã. Kết nối thành công 2 nhóm dịch vụ công liên thông giữa các ngành Tư pháp - Bảo hiểm - Lao động, Thương binh và Xã hội - Công an và các tỉnh, thành phố.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt 86,6%; 100% doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số trong điều hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng đạt từ 80% trở lên; 100% báo cáo định kỳ và văn bản hành chính được soạn thảo, xử lý, ký số và phát hành hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Bên cạnh đó, 75% dân số trong huyện được cấp mã định danh điện tử, căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử. Mở rộng phạm vi khách hàng đến đối tượng là người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người già, người nghèo, học sinh, sinh viên và những đối tượng yếu thế khác. 100% các cơ sở y tế và các trường học trong huyện triển khai phương thức thanh toán phí khám chữa bệnh, học phí không dùng tiền mặt.

Anh Cầm Bình Minh, tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên, chia sẻ: Gia đình tôi có hai con đang học tiểu học và THCS. Trước đây, đến kỳ nộp học phí cho các con, phải mang tiền mặt đến trường nộp trực tiếp cho cô giáo chủ nhiệm; nhiều khi nộp muộn, vì bận công việc. Bây giờ, thực hiện hình thức chuyển khoản, rất thuận lợi, không mất thời gian đi lại.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, huyện Phù Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức làm việc của người dân.

Theo Khải Hoàn (Báo Sơn La)