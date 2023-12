Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin

Xác định hạ tầng kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, là nền tảng cơ bản để triển khai chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, thời gian qua, UBND phường Nhơn Thành đã đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

Ông Bùi Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Nhơn Thành cho biết, từ đầu tháng 5/2023 đến nay, UBND phường tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang bị các thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức của phường Nhơn Thành đã được trang bị đầy đủ máy tính để làm việc. Trong đó, 95% máy tính được kết nối mạng internet, số còn lại không kết nối vì lý do bảo mật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Nhơn Thành. Ảnh: Diễm Phúc.

UBND phường Nhơn Thành đã đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), trang bị các thiết bị phụ trợ như máy in, máy photocopy, máy scan… đáp ứng yêu cầu công tác. Áp dụng sử dụng phần mềm Hệ thống Văn phòng điện tử iDesk (Hệ thống iDesk) do thị xã An Nhơn triển khai.

Theo ông Tuấn, việc ứng dụng Hệ thống iDesk đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, công tác xử lý văn bản được diễn ra nhanh chóng, lưu trữ văn bản khoa học. Từ đó, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi và chỉ đạo công việc kịp thời.

Đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ thông tin hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản VNeID. Ảnh: Diễm Phúc.

“Từ khi sử dụng phần mềm đến nay, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Đã thay đổi căn bản hình thức làm việc giấy tờ sang điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước.

Các công văn đi, công văn đến, văn thư không còn phải vào sổ thủ công; giảm thiểu tối đa công việc sao chép văn bản bằng giấy nên tiết kiệm đáng kể kinh phí hành chính và thời gian”, ông Tuấn nói.

Tổ công nghệ thông tin tham gia chuyển đổi số

Không chỉ đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thời gian qua, UBND phường Nhơn Thành cũng đã thành lập Tổ quản lý công nghệ thông tin cộng đồng của phường và 8 tổ công nghệ thông tin ở 8 khu vực. Các tổ trưởng là Bí Thư chi bộ, Trưởng khu vực; tổ viên chủ lực là Đoàn viên công đoàn.

Ông Nguyễn Nhất Khương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành cho biết, khu vực hiện có 922 hộ, 3.852 nhân khẩu. Thời gian qua, thực hiện công tác chuyển đổi số, các thành viên của tổ công nghệ thông tin thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.

Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh như: Cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đăng ký tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán điện tử, thương mại điện tử; đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công để giải quyết các thủ tục hành chính.

Đến từng nhà hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Diễm Phúc.

Tổ công nghệ thông tin khu vực thường xuyên giúp cho UBND phường trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân. Đồng thời, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn phường.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay là khu vực có những người lớn tuổi, đau ốm, nằm một chỗ, không có nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh. Hiện chúng tôi đang tiến hành vận động tuyên truyền để các hộ gia đình có ít nhất một người sử dụng một thiết bị điện tử, kết nối internet. Từ đó hướng dẫn, giúp cho các thành viên trong gia đình cài đặt và sử dụng các tiện ích trên môi trường số”, ông Khương nói.

Phó chủ tịch UBND phường Nhơn Thành Bùi Quốc Tuấn, cho biết thời gian qua, các tổ công nghệ thông tin trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Đến nay, đã có hơn 78% người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên tổng số 8.207 trường hợp.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công (tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) đạt 93,88%.

Theo ông Tuấn, công tác chuyển đổi số bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức về công nghệ số chưa sâu rộng nên ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số.

Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký số điện thoại chính chủ còn thấp gây khó khăn trong việc tạo tài khoản dịch vụ công, tải các ứng dụng số: hồ sơ sức khoẻ điện tử, ví thanh toán trực tuyến, ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị cho chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phụ trợ còn chưa hiện đại cũng ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số ở địa phương.

“Từ khi triển khai chuyển đổi số đến nay đã giúp giảm bớt thời gian cho nhân dân cũng như cán bộ trong việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có những khó khăn nhất định. Chúng tôi cần có thêm nguồn đầu tư để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ hơn và bảo mật dữ liệu. Hướng đến cuối năm 2023 sẽ đạt được 100% các chỉ tiêu đề ra”, ông Bùi Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Nhơn Thành nói.

Diễm Phúc