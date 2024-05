Những “bức tường vô hình” trong gia đình

Guồng quay cuộc sống hiện đại khiến con người bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền và công nghệ, sự “đứt gãy” trong việc kết nối giữa các thành viên trong gia đình càng hiện rõ hơn. Ai cũng bận rộn với công việc, sở thích cá nhân, các mối quan hệ xã hội… mà quên mất thời gian dành cho gia đình.

Cùng với đó, khoảng cách thế hệ cũng là yếu tố khiến gia đình thiếu gắn kết. Sở thích, suy nghĩ, nếp sống khác biệt đang tạo nên những khoảng cách vô hình giữa những người thân.

Đắc Tài (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Ngày bé hai bố con mình rất thân thiết, nhưng từ lúc bất hòa với bố trong việc chọn chuyên ngành đại học khiến 3 - 4 năm nay mình ít tâm sự với bố hơn. Đôi khi mình cũng muốn làm dịu căng thẳng giữa hai bố con, nhưng lại chưa biết mở lời với bố như thế nào”.

Ở một hoàn cảnh khác, trong vai trò người mẹ, chị Thiên Kim (quận 8, TP.HCM) bộc bạch: “Cả tuần bận rộn nên mình rất muốn dành thời gian dẫn hai bé nhỏ khám phá các địa điểm xung quanh nhà mỗi cuối tuần để con phát triển tốt hơn và tình cảm gia đình cũng bền chặt hơn. Nhưng cuối tuần lu bu dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn nên cứ trì hoãn suốt. Dần dà, 2 bé nhà mình cũng không còn hào hứng ra ngoài mà thay vào đó là “ôm” điện thoại chơi game cả cuối tuần”.

Các thành viên trong gia đình đều nhận ra những khoảng cách, nhưng ít người có cơ hội trải lòng. Những lời quan tâm, động viên chân thành, những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau trải nghiệm, khám phá… sẽ là chất xúc tác quý giá để gần nhau hơn. Khi cha mẹ và con sẵn sàng lắng nghe và mở lòng với nhau về sự khác biệt, yêu thương sẽ thêm đong đầy.

Cơ hội gắn kết các thành viên trong gia đình

Mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong hành trình nuôi dưỡng và gắn kết tình thân, năm nay, PNJ tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động thú vị mang tên Trạm gắn kết gia đình Việt: "Gần tim, thêm yêu thương" diễn ra từ 11/5 - 30/6.

Chuỗi ngày hội đã được tổ chức tại Vincom Ninh Thuận vào ngày 11/5 và sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi khác trên cả nước như: GO! Tân Hiệp (25/5); SORA Gardens Bình Dương (26/5); GO! Buôn Mê Thuột (1/6); GO! Trà Vinh (2/6); Vincom Huế (15/6); Aeon Mall Tân Phú (22 - 23/6); Aeon Mall Hà Đông (28 - 30/6).

Trạm gắn kết gia đình Việt: “Gần tim, thêm yêu thương” có các hoạt động gắn kết thú vị, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng dành cho các gia đình

Tại Trạm gắn kết gia đình Việt: “Gần tim, thêm yêu thương”, PNJ sẽ mang đến những hoạt động xuyên suốt cả ngày như không gian chụp ảnh lưu niệm mang tên “Lưu giữ khoảnh khắc”. Đây là khu vực photobooth thiết kế riêng biệt với camera 360 độ, giúp bạn ghi lại mọi khoảnh khắc rạng rỡ cùng gia đình. Đặc biệt, PNJ còn chuẩn bị sẵn trang phục, phụ kiện và đội ngũ trang điểm để các gia đình có được tấm hình rạng rỡ nhất, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, các gia đình có thể khám phá khu vực trò chơi “Hiểu nhau hơn” để thử thách độ thấu hiểu giữa các thành viên. Theo đó, ban tổ chức sẽ đưa ra những câu hỏi và yêu cầu người chơi trả lời đáp án, nếu các thành viên trong gia đình đoán đúng ý nhau để đưa ra đáp án trùng khớp sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn từ PNJ.

Bên cạnh đó, PNJ cũng có những khu vực trò chơi, không gian trải nghiệm phù hợp cho từng thành viên. Trong khi bố đến với trạm giải khát để thưởng thức ly cà phê thơm ngon thì các bé có thể thỏa thích thể hiện sức sáng tạo của mình tại khu vực tô tượng - vẽ tranh.

Trạm gắn kết gia đình Việt: “Gần tim, thêm yêu thương” là cầu nối để cha mẹ và con cái kết nối thực sự với nhau

Bên cạnh những không gian trên, vào các khung giờ cao điểm 18h - 20h, PNJ sẽ tổ chức các trò chơi để các gia đình so tài cùng nhau.

Với mỗi lượt chơi, 3 - 4 gia đình sẽ cùng nhau tham gia so tài với các thử thách: gợi ý đoán chữ, vượt chướng ngại vật... Các thử thách này đòi hỏi các thành viên trong gia đình phải phối hợp ăn ý, đồng lòng đồng sức để vượt qua đối thủ và giành về các phần quà giá trị gồm: 1 Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát cho đội giành giải nhất và quà tặng chăm sóc da từ đối tác cùng phiếu quà tặng cho các đội còn lại.

Thông qua Trạm gắn kết gia đình Việt: “Gần tim, thêm yêu thương” cùng các thử thách gắn kết, PNJ hy vọng các gia đình sẽ có thêm một sự lựa chọn vui chơi, thư giãn và tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng những người thân yêu.

Thấu hiểu những khúc mắc, những rào cản và khoảng cách trong các mối quan hệ gia đình hiện đại, PNJ mong muốn đồng hành cùng gia đình Việt Nam trong hành trình nuôi dưỡng mối quan hệ tình thân bền vững, là cầu nối khuyến khích cha mẹ và con cái kết nối thực sự với nhau; truyền cảm hứng cho các mối quan hệ tình thân gần nhau hơn, thêm thương nhau hơn. Nhân dịp những ngày kỷ niệm về gia đình sắp đến gần, cùng PNJ giữ cho “tim gần” và xoá nhoà mọi khoảng cách với những người thân yêu thông qua món quà tặng trang sức tinh tế vừa có ý nghĩa trọn vẹn, vừa đem đến giá trị tích luỹ bền lâu. Tìm hiểu thêm thông tin chương trình ưu đãi tại: https://www.pnj.com.vn/

Ngọc Minh