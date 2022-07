Pova 3 - dấu ấn mới của Tecno trên phân khúc điện thoại 4 triệu

Bộ vi xử lý gaming Helio G88 mạnh mẽ hơn, chơi game thoải mái hơn

Tecno Pova 3được trang bị bộ vi xử lý Helio G88, được đánh giá là một trong những con chip mạnh mẽ trong dòng Gaming. Với lần nâng cấp lần này, Helio G88 giúp bạn thoải mái chơi từ các game cấu hình đơn giản đến các game “hạng nặng” như Liên Quân, PUBG, Genshin Impact… mà không lo bị giật lag.

Helio G88 hiệu năng cao, giúp chơi game mượt hơn

Pin trâu 7000mAh, sạc nhanh 33W tha hồ chiến game

Phát triển bộ vi xử lý mạnh mẽ thì không thể thiếu viên pin trâu lên đến 7000mAh, sạc nhanh 33W, cho trải nghiệm game thêm liền mạch. Với dung lượng pin khủng lồ như vậy, bạn có thể dùng liên tục với chế độ máy bay trong 1818 giờ, chơi game khoảng 8 giờ, nghe nhạc 53 giờ, xem Youtube 23 giờ, lướt Facebook 26 giờ và nghe gọi khoảng 51 giờ.

Bên cạnh đó, công nghệ pin an toàn STS cũng được “đính kèm” khi sở hữu Tecno Pova 3, nhiều năng lượng hơn, an toàn hơn cho người sử dụng. Pova 3 cũng có thể trở thành một cục sạc di động với tính năng sạc ngược 10W tiện lợi.

Sạc nhanh 33W giúp sạc nhanh hơn, tiện lợi hơn

Nâng cấp màn hình khủng 6.95’’ với tần số quét 90Hz

Chiến game thêm hăng say với màn hình khủng lên đến 6.95’’, cho những khung hình thêm rộng rãi. Bên cạnh đó, Tecno Pova 3 được nâng cấp với tần số quét 90Hz chế độ Full HD+, rõ nét, mượt mà trong từng trận game.

Đèn LED mặt lưng cực ngầu

Đột phá của siêu phẩm Pova 3 chính là dải đèn LED dạ quang độc đáo ở mặt lưng, như một nguồn năng lượng bất tận của một cỗ máy tối tân mạnh mẽ. Đèn LED được điều chỉnh với cơ chế sẽ nháy sáng xanh lá 3 lần khi có thông báo từ app, sáng xanh dương lặp lại liên tục 0.5 giây khi có cuộc gọi đến, sáng đỏ khi pin yếu hay sáng tím khi vào game,... Tecno Pova 3 không chỉ nâng cấp hiệu năng, diện mạo bên ngoài máy cũng mang đến một màu thời thượng, mạnh mẽ, phong cách cho người sử dụng.

Ngoài ra, cấu tạo mặt lưng được hình thành trên quá trình ép phun nén PGI chồng lên nhiều lớp, tạo nên màu xanh dạ quang bên dưới lộ ra giữa các khe hở của lớp vân mờ trên bề mặt, thể hiện khí chất của Pova 3, tràn đầy năng lượng và sức mạnh.

Dải đèn LED dạ quang độc đáo giúp Pova 3 nổi bật giữa đêm

Loa kép - âm thanh thêm sống động

Một cải tiến đặc biệt của Tecno Pova 3 khiến bao fan hào hứng chính là trang bị loa kép, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh DTS, cho âm thanh thêm sống động, rõ nét hơn.

Tản nhiệt than chì giảm nhiệt sau những trận game

Phát triển cơ chế tản nhiệt bằng than chì nhiều lớp cho vỏ pin, bo mạch chủ và vỏ mặt, vùng phủ rộng lên đến 9587mm2, Pova 3 giúp các game thủ giảm sức nóng trong những trận game gay go, duy trì độ ấm chỉ từ 40 độ C. So với thế hệ trước, diện tích tản nhiệt của nắp pin tăng 35%, được đánh giá là một trong những đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm mới này.

Cơ chế tản nhiệt than chì giúp giảm nhiệt lượng tỏa ra khi dùng máy quá lâu

Tecno Pova 3 ra mắt mới những tính năng vượt trội với sự cải tiến từ chip, pin, màn hình và một số bộ phận khác. Với những thông số hấp dẫn như vậy nhưng giá của Pova 3 lại khiến cho bao Tecno-fan bất ngờ vì độ chịu chơi của Tecno lần này.

Đặc biệt từ ngày 12/7-14/7 mở bán trực tiếp tại chuỗi cửa hàng của Hoàng Hà. Giá gốc 4.990.000, ưu đãi giảm 800k chỉ còn 4.190.000 và tặng thêm tai nghe Bluetooth Buds 2 trị giá 500k.

Săn ngay tại: https://bit.ly/hh-tecnopova3-pr

Tố Uyên