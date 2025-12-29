Thông tin từ Khoa An toàn thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT, ngày 25/12 vừa qua, Hội đồng thẩm định gồm 7 thành viên là các chuyên gia đầu ngành đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đã họp và nhất trí thông qua Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành An toàn thông tin của Học viện.

Các sinh viên đang theo học an toàn thông tin ở PTIT có cơ hội học tiếp lên thạc sĩ ngành này ngay tại trường.

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành An toàn thông tin của PTIT sẽ sớm được ban hành và nhà trường dự kiến sẽ chính thức triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An toàn thông tin từ năm 2026. Theo đại diện khoa An toàn thông tin - PTIT, đây là một tin vui với những sinh viên, học viên yêu thích và mong muốn theo đuổi con đường học thuật trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo bậc thạc sĩ; có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc đa ngành; có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Khi chương trình đào tạo thạc sĩ ngành An toàn thông tin của PTIT được chính thức ban hành, đây sẽ là ngành thứ 6 Học viện tổ chức xét tuyển và đào tạo trình độ thạc sĩ. Năm ngành đang đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện gồm Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Quản trị kinh doanh.

Trong đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng, PTIT là một trong những cơ sở đào tạo mở ngành An toàn thông tin trình độ đại học từ sớm. Đến nay, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành An toàn thông tin trình độ đại học được 12 năm, tuyển sinh được 12 khóa và đã có 8 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường. Các cựu sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của PTIT đang công tác trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tham gia vào cộng đồng an toàn thông tin, an ninh mạng để bảo vệ không gian số quốc gia.

Hiện có 2 bộ môn chuyên ngành gồm An toàn mạng và An toàn phần mềm, khoa An toàn thông tin – PTIT đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng hàng đầu, không chỉ cung cấp những nền tảng kiến thức vững chắc mà còn giúp các sinh viên, học viên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025, chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin trình độ đại học của PTIT đã có nhiều cải tiến nhằm bắt kịp các xu thế công nghệ và chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Gồm 3 chuyên ngành: An ninh mạng, blockchain và ứng dụng, điều tra số với các học phần mới, chương trình hướng đến đào tạo kỹ sư An toàn thông tin có năng lực chuyên sâu, tư duy phản biện, kỹ năng thực hành vững vàng, sẵn sàng tham gia vào các vị trí then chốt trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng, điều tra số và công nghệ blockchain tại Việt Nam và quốc tế.

Đặc biệt, hệ đào tạo đại học chất lượng cao ngành An toàn thông tin được PTIT xây dựng theo chương trình chuẩn quốc tế, chú trọng đào tạo các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức toàn diện về bảo mật mạng, hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, phân tích mã độc cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn thông tin; đồng thời, sinh viên cũng được trải nghiệm các tình huống thực tiễn thông qua hệ thống phòng lab và các dự án hợp tác cùng doanh nghiệp.