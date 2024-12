Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi đến từ nhiều phía như: sự suy giảm kép và lớn hơn dự báo của nguồn khí nội địa và nhu cầu tiêu thụ khí cho sản xuất điện, loại hình năng lượng thay thế, các cơ chế chính sách cho lĩnh vực khí/LNG vẫn đang trong quá trình hoàn thiện… song 2024 vẫn là một năm đáng nhớ của PV GAS.

Về sản lượng, PV GAS dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, trong đó kinh doanh LPG đạt sản lượng kỷ lục; khí tiếp nhận (bao gồm LNG nhập khẩu) đạt gần 7 tỷ m3, bằng 102% kế hoạch; Khí sản xuất và cung cấp (bao gồm khí tái hóa từ LNG) đạt trên 6,4 tỷ m3, bằng 102% kế hoạch; LPG sản xuất đạt 392 nghìn tấn, bằng 101% kế hoạch; LPG kinh doanh đạt gần 3,1 triệu tấn, bằng 166% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2023, chiếm 70% thị phần LPG toàn quốc; trong đó kinh doanh LPG quốc tế đạt sản lượng gần 1,5 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay và tăng 68% so với năm 2023.

Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong nhận vinh danh của Petrovietnam cho đơn vị điển hình xuất sắc của tập đoàn

Đặc biệt, thực hiện tinh thần bổ sung động lực mới, PV GAS đã triển khai nhập khẩu và cung cấp 400 triệu m3 khí LNG cho khách hàng điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024 và phục vụ cho chạy thử dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - khẳng định quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) PV GAS.

Năm 2024 PV GAS đánh dấu cột mốc lần đầu tiên cung cấp LNG nhập khẩu cho sản xuất điện tại Việt Nam; triển khai thành công việc cung cấp LNG cho khu vực miền Bắc bằng tàu hỏa và xe bồn từ đầu tháng 9/2024, qua đó hoàn chỉnh chuỗi cung ứng năng lượng khí đầy đủ bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, mở rộng bản đồ cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; thực hiện thành công thương vụ kinh doanh LNG quốc tế đầu tiên với khối lượng trên 70 nghìn tấn - đánh dấu việc PV GAS gia nhập thị trường và ghi tên lên bản đồ kinh doanh LNG quốc tế.

Về các chỉ tiêu tài chính, PV GAS dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 50-82% tất cả các chỉ tiêu, trong đó doanh thu và lợi nhuận đều thiết lập kỷ lục, tăng trưởng cao so với năm 2023, cụ thể: doanh thu toàn Tổng công ty đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023, tương ứng gần 13% doanh thu toàn Petrovietnam; doanh thu hợp nhất đạt gần 105 nghìn tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch, tăng trưởng 14% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch, tương ứng gần 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam; nộp ngân sách trên 6 nghìn tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch.

Thùy Linh