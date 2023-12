{"article":{"id":"2226837","title":"Bác sĩ trục lợi tiền BHYT, làm gì để phát hiện thẻ đang bị người khác sử dụng?","description":"Trước khi triển khai ứng dụng VssID, người dân không thể biết thẻ BHYT của mình có bị sử dụng khống hay không. Trong khi đó, cơ quan bảo hiểm phải đến tận nhà người bệnh để xác minh, giám định ngược.","contentObject":"<p><em>Vừa qua, Lâm Đồng phát hiện một bác sĩ tự ý ký thay 19 người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế và trục lợi, lấy hơn 350 triệu đồng. Làm thế nào để người dân biết thẻ Bảo hiểm y tế của mình đang bị sử dụng khống hay không? Nếu nghi ngờ, chúng tôi cần báo cho ai để xác minh? (Hoàng Lộc, TP.HCM)</em></p>

<p><strong>Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời:</strong></p>

<p>Cách đơn giản để người dân phát hiện thẻ Bảo hiểm y tế bị người khác sử dụng là cài đặt ứng dụng VssID của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. </p>

<p>Cụ thể, khi bạn vừa khám bệnh xong, thông tin sẽ được bệnh viện đẩy ngay lên cổng thanh toán, ứng dụng VssID sẽ cập nhật để thông báo về điện thoại cho người dùng. Người bệnh biết chính xác lịch sử khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của bản thân. </p>

<p>Vì vậy, bạn sẽ phát hiện ngay nếu người khác sử dụng khống thẻ Bảo hiểm y tế của mình. Đây là lợi ích lớn, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế. Trường hợp bạn lớn tuổi hoặc không dùng điện thoại thông minh, có thể nhờ người nhà cài đặt để theo dõi giúp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bao-hiem-y-te-1-701.jpg?width=768&s=mft7YAJVN0oxAxC6HsAq8w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bao-hiem-y-te-1-701.jpg?width=1024&s=wwSwmFOVRR1yRuqqcQJBcw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bao-hiem-y-te-1-701.jpg?width=0&s=lI7Z9gIXlNAtAvflSsYLMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bao-hiem-y-te-1-701.jpg?width=768&s=mft7YAJVN0oxAxC6HsAq8w\" alt=\"bao-hiem-y-te-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bao-hiem-y-te-1-701.jpg?width=260&s=yG4KfmkkMiwvW2lFUpA7nQ\"></picture>

<figcaption>Thông tin khám chữa bệnh BHYT của một người dân hiển thị trên ứng dụng VssID. Ảnh: GL.</figcaption>

</figure>

<p>Trước đây, người dân không thể biết và cơ quan bảo hiểm cũng vất vả để xác minh các tình huống trục lợi Bảo hiểm y tế. Chúng tôi phải đến tận nhà bệnh nhân để giám định ngược.</p>

<p>Nghĩa là khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như khám bệnh Bảo hiểm y tế nhiều lần mà không thực hiện các cận lâm sàng, chỉ khám và nhận toa thuốc, cơ quan bảo hiểm sẽ xuống bệnh viện và sao chép toa. Sau đó, chúng tôi đến nhà bệnh nhân thăm bệnh và xác minh thông tin.</p>

<p>Hiện nay với ứng dụng trên điện thoại, quy trình này đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi cũng phát hiện một số người dân đăng ký nhầm số điện thoại cá nhân (thông tin khám bệnh Bảo hiểm y tế bị gửi nhầm sang người khác), có trường hợp trục lợi Bảo hiểm y tế, hoặc ghi tên người bệnh để lấy thuốc.</p>

<p>Về phía người dân, nếu không khám bệnh Bảo hiểm y tế mà thấy ứng dụng trên điện thoại báo thông tin thì phải khiếu nại ngay đến cơ quan bảo hiểm để được giải quyết. Việc này còn giúp bạn tránh được các bẫy lừa đảo đang ngày càng phức tạp như trường hợp gọi điện thoại doạ <a href=\"https://vietnamnet.vn/chieu-lua-dao-moi-gia-mao-bao-hiem-y-te-bao-no-tien-kham-chua-benh-2226086.html\">'nợ tiền khám bệnh BHYT, không trả bị gửi hồ sơ lên tòa' </a>vừa qua. </p>

<p>Bên cạnh đó, người dùng sẽ hiểu rõ toàn bộ quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (dùng làm cơ sở tính toán lương hưu, hoặc các chế độ ngắn hạn khác như ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp); hiệu lực thẻ Bảo hiểm y tế tới đâu, lợi ích nhờ tham gia 5 năm liên tục đã có chưa, bản thân đã từng khám bảo hiểm ở đâu, bệnh gì, quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả hết bao nhiêu tiền...</p>

Gia đình lập tức đưa ông vào viện cấp cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-benh-nhan-ngo-doc-hon-me-sau-sau-15-phut-an-ca-noc-2226830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/mot-benh-nhan-ngo-doc-hon-me-sau-do-an-ca-noc-659.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T10:55:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226538","title":"Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND","description":"Tính đến tháng 12/2023, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND công bố đạt 40.000 ca phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp SMILE, thể hiện kinh nghiệm lớn của đội ngũ phẫu thuật viên bệnh viện.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-ngu-bac-si-chuyen-mon-cao-o-benh-vien-mat-quoc-te-dnd-2226538.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/doi-ngu-bac-si-chuyen-mon-cao-o-benh-vien-mat-quoc-te-dnd-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226461","title":"Bác sĩ giả bị phát hiện mới học hết cấp ba","description":"Cô gái người Thổ Nhĩ Kỳ nói dối gia đình, bệnh viện rằng mình đã tốt nghiệp trường y và làm giả nhiều loại bằng cấp của bác sĩ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-bac-si-benh-vien-cong-du-moi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-2226461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lam-bac-si-benh-vien-cong-du-moi-hoc-het-cap-ba-1314.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226226","title":"Vết mổ siêu nhỏ và sự bất ngờ của gia đình Australia khi sang Việt Nam chữa bệnh","description":"Khi trải nghiệm dịch vụ y tế tại bệnh viện ở Việt Nam, gia đình bệnh nhân người Australia từ lo lắng chuyển sang bất ngờ. Đặc biệt, viện phí của bé cũng tương tự các bệnh nhân trong nước, rẻ hơn rất nhiều so với việc điều trị tại Australia.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vet-mo-sieu-nho-va-su-tin-tuong-cua-gia-dinh-australia-danh-cho-bac-si-viet-2226226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bac-si-son-582.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226509","title":"Dự thảo cơ sở y tế thiếu thuốc, người bệnh tự mua sẽ được hoàn tiền","description":"Bộ Y tế đưa ra dự thảo, nếu bệnh viện hết thuốc, vật tư phù hợp với chỉ định, bệnh nhân có bảo hiểm y tế phải tự mua tại cơ sở khám chữa bệnh khác sẽ được hoàn tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-thao-co-so-y-te-thieu-thuoc-benh-nhan-tu-mua-se-duoc-bao-hiem-y-te-hoan-tien-2226509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-thao-co-so-y-te-thieu-thuoc-nguoi-benh-tu-mua-se-duoc-hoan-tien-1298.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:03:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224973","title":"Giáo dục cách nhận biết một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường cho trẻ","description":"Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh tại các trường trung học cơ sở ở quận 10 giúp nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ và thực hành hành vi sức khỏe lành mạnh, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truyen-thong-nhan-dien-phong-ngua-mot-so-benh-thuong-gap-o-lua-tuoi-hoc-duong-2224973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-cach-nhan-biet-mot-so-benh-thuong-gap-o-lua-tuoi-hoc-duong-cho-tre-1232.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226479","title":"Manh mối giúp tìm ra bác sĩ trục lợi tiền Bảo hiểm y tế hơn 350 triệu đồng","description":"Từ thông tin một bệnh nhân đi khám liên tục, cơ quan chức năng phát hiện bác sĩ ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tự ký thay 19 trường hợp có thẻ Bảo hiểm y tế, lấy hơn 350 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/manh-moi-lan-ra-bac-si-o-da-lat-truc-loi-bao-hiem-hon-350-trieu-dong-2226479.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/manh-moi-giup-tim-ra-bac-si-truc-loi-tien-bao-hiem-y-te-hon-350-trieu-dong-838.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:52:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224987","title":"Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác y tế trường học","description":"Tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, 100% nhà trường triển khai ứng dụng phần mềm theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho học sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-quan-tam-hon-nua-cho-cong-tac-y-te-truong-hoc-2224987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ha-noi-to-chuc-kiem-tra-cong-tac-y-te-truong-hoc-1226.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226387","title":"Vì sao thuốc lá ngày càng trở nên dễ tiếp cận ở Việt Nam?","description":"Giá thuốc lá thấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng của người dân và thu hút người hút mới, đặc biệt là những đối tượng nghèo và thanh thiếu niên.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-thuoc-la-ngay-cang-tro-nen-de-tiep-can-o-viet-nam-2226387.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vi-sao-thuoc-la-ngay-cang-tro-nen-de-tiep-can-o-viet-nam-524.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226352","title":"Những ‘shipper’ đặc biệt chuyên chăm sóc sức khoẻ mọi nhà","description":"Miệt mài trên từng cây số, không quản ngại thời tiết, những nhân viên lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC thường được gọi vui là những “shipper” chăm sóc sức khoẻ đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/medlatec-nhung-shipper-dac-biet-mang-suc-khoe-den-moi-nha-2226352.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhung-shipper-dac-biet-chuyen-cham-soc-suc-khoe-moi-nha-271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226166","title":"Đội ngũ chuyên gia hàng đầu - ‘chìa khoá’ tạo uy tín của Hệ thống Y tế MEDLATEC","description":"Hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ chuyên gia y khoa đầu ngành tại Việt Nam, Hệ thống Y tế MEDLATEC nhận được sự tin tưởng chăm sóc sức khỏe của đông đảo người dân trên khắp mọi miền đất nước.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-ngu-chuyen-gia-hang-dau-chia-khoa-tao-uy-tin-cua-he-thong-y-te-medlatec-2226166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doi-ngu-chuyen-gia-hang-dau-chia-khoa-tao-uy-tin-cua-he-thong-y-te-medlatec-1231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225669","title":"Đột quỵ ở tuổi 26, cuộc đời tôi hồi sinh nhờ yoga","description":"Năm 26 tuổi, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi khi cơn đột quỵ bất ngờ ập đến vào một buổi sáng. Sau khi được cấp cứu, tôi bắt đầu học lại từng động tác như của một đứa trẻ vì biến chứng liệt nửa người.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dot-quy-o-tuoi-26-cuoc-doi-toi-hoi-sinh-nho-yoga-2225669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dot-quy-o-tuoi-26-cuoc-doi-toi-hoi-sinh-nho-yoga-922.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226199","title":"Xử phạt Trung tâm xét nghiệm y khoa kỹ thuật cao VSK Đà Nẵng","description":"Từ phản ánh của người dân, lực lượng chức năng lập đoàn kiểm tra Trung tâm xét nghiệm y khoa kỹ thuật cao VSK Đà Nẵng và phát hiện các hành vi vi phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-phat-trung-tam-xet-nghiem-y-khoa-ky-thuat-cao-vsk-da-nang-2226199.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xu-phat-trung-tam-xet-nghiem-y-khoa-ky-thuat-cao-vsk-da-nang-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:28:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226182","title":"Số ca sốt xuất huyết tăng vọt ở Hà Nội khiến nhu cầu truyền tiểu cầu cao","description":"Đây là lần thứ 3 trong 14 năm qua các bác sĩ Viện Huyết học chứng kiến số ca sốt xuất huyết tăng vọt ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, kéo theo nhu cầu truyền tiểu cầu cao gấp đôi.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-ca-sot-xuat-huyet-tang-vot-o-ha-noi-khien-nhu-cau-truyen-tieu-cau-tang-manh-2226182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/so-ca-sot-xuat-huyet-tang-vot-o-ha-noi-khien-nhu-cau-truyen-tieu-cau-cao-1270.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226086","title":"Chiêu lừa đảo 'nợ tiền khám bệnh BHYT, không trả bị gửi hồ sơ lên tòa'","description":"Một bệnh nhân tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo bà nợ tiền khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế lên đến 29 triệu đồng. Nếu không thanh toán, cơ quan bảo hiểm sẽ gửi hồ sơ lên tòa án.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chieu-lua-dao-moi-gia-mao-bao-hiem-y-te-bao-no-tien-kham-chua-benh-2226086.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chieu-lua-dao-no-tien-kham-benh-bhyt-khong-tra-bi-gui-ho-so-len-toa-940.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:56:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226329","title":"Mỗi năm, Việt Nam có ít nhất 40.000 ca tử vong liên quan thuốc lá","description":"Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam đã giảm nhưng vẫn còn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới, với 38,9% nam giới trên 15 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/moi-nam-viet-nam-co-it-nhat-40-000-ca-tu-vong-lien-quan-den-thuoc-la-2226329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/moi-nam-viet-nam-co-it-nhat-40000-ca-tu-vong-lien-quan-thuoc-la-227.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225974","title":"Bệnh viện Hoàn Mỹ đạt giải thưởng cải tiến chất lượng ACHSI 2023","description":"Hai bệnh viện thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa được vinh danh tại Giải thưởng cải tiến chất lượng ACHSI 2023 nhờ thực hiện thành công các dự án đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-vien-hoan-my-dat-giai-thuong-cai-tien-chat-luong-achsi-2023-2225974.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/benh-vien-hoan-my-dat-giai-thuong-cai-tien-chat-luong-achsi-2023-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225892","title":"Hành nghề 27 năm, gần nghỉ hưu mới bị phát hiện là bác sĩ giả","description":"Bản án của Tòa án quận Suwon ở Hàn Quốc đưa ra đã gây xôn xao mạng xã hội: Một người đàn ông 60 tuổi, từng khám chữa bệnh cho hàng nghìn người, mãi đến khi gần nghỉ hưu mới bị phát hiện là bác sĩ giả.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hanh-nghe-y-27-nam-gan-nghi-huu-moi-bi-phat-hien-la-bac-si-gia-2225892.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hanh-nghe-27-nam-gan-nghi-huu-moi-bi-phat-hien-la-bac-si-gia-318.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225692","title":"Theo dõi ‘tiến trình’ xét nghiệm - tiện ích ‘vàng’ trên app My MEDLATEC","description":"Nhanh chóng, tiện lợi, chính xác và dễ dàng theo dõi là những lý do dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC được hàng triệu người dân Việt Nam tin chọn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/theo-doi-tien-trinh-xet-nghiem-tien-ich-vang-tren-app-my-medlatec-2225692.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/theo-doi-tien-trinh-xet-nghiem-tien-ich-vang-tren-app-my-medlatec-1008.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225761","title":"Người bệnh tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhờ loại thuốc sản xuất trong 30 phút","description":"Trước khi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới, người bệnh ung thư phải đi Singapore chụp PET/CT với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiet-kiem-hang-chuc-trieu-dong-nho-loai-thuoc-phong-xa-duoc-san-xuat-chi-30-phut-2225761.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-benh-tiet-kiem-hang-chuc-trieu-dong-nho-loai-thuoc-san-xuat-trong-30-phut-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225732","title":"Giám đốc Bệnh viện 108 nhận hàm giáo sư đại học ở Đức","description":"Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhận quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen (Đức) ngày 11/12. Quyết định này có hiệu lực 6 năm, từ 2024 tới 2029.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-benh-vien-108-nhan-ham-giao-su-dai-hoc-o-duc-2225732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giam-doc-benh-vien-108-nhan-ham-giao-su-dai-hoc-o-duc-1196.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:23:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224985","title":"Giáo dục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh bằng những việc làm nhỏ","description":"Triển khai chương trình sức khỏe học đường gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhiều trường mầm non, tiểu học ở Bắc Giang coi trọng giáo dục ý thức tự vệ sinh cá nhân cho học sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-duc-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-cho-hoc-sinh-bang-nhung-viec-lam-nho-2224985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giao-duc-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-cho-hoc-sinh-bang-nhung-viec-lam-nho-1169.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:58:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225714","title":"Đạp xe ngoài ngõ, hai em bé bị chó Pitbull tấn công","description":"Bị chó Pitbull cắn và lôi đi, hai em bé ở Mê Linh (Hà Nội) đều bị thương. Bệnh nhi tên H. (4 tuổi) được gia đình đưa đi cấp cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dap-xe-ngoai-ngo-hai-be-bi-cho-pitbull-tan-cong-2225714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dap-xe-ngoai-ngo-hai-em-be-bi-cho-pitbull-tan-cong-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:41:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224963","title":"Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện, liên tục","description":"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tam-than-cho-tre-em-toan-dien-lien-tuc-2224963.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hocsinhvnn35-1-963.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

