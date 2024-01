Cô gái 18 tuổi người Hà Tĩnh - Trần Thị Vân Anh - Quán quân Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 vừa ra mắt MC Nhớ cha của nhạc sĩ Tuấn Phương, phổ thơ Đậu Hoài Thanh.

Trần Vân Anh mồ côi cha khi mới hơn 4 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông, ký ức về cha trong trí nhớ non nớt của cô không nhiều. Sau này, mẹ thường kể cho Trần Vân Anh nghe rằng ông thương con gái út nhất.

Nhạc sĩ Tuấn Phương và ca sĩ Trần Vân Anh.

Nữ ca sĩ bùi ngùi nói: “Cha mất sớm nên em nhớ mẹ làm nhiều việc từ đan lưới, muối cá, làm mắm… Thương mẹ vất vả, em vẫn theo mẹ dậy làm đậu hũ rồi đi chợ bán xong mới về đi học”. Nhà không có ai theo nghiệp ca hát nhưng Trần Vân Anh lại bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, luôn là cây văn nghệ ở trường. Biết con gái mơ được trở thành ca sĩ, mẹ đăng ký cho Trần Vân Anh tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc.

Năm 2017, Trần Vân Anh thi The Voice Kids và dừng lại ở vòng đối đầu. Cũng năm ấy, cô bé tiếp tục thi Siêu sao âm nhạc nhí và giành ngôi vị Á quân. Không hài lòng với những gì đạt được, năm 2019, Trần Vân Anh tiếp tục thi The Voice Kids và cũng dừng lại ở vòng đối đầu. Để thực hiện ước mơ âm nhạc, Trần Vân Anh quyết định thi vào trường Cao đẳng VHNT Vinh. Nhưng sau 1 năm học, cô lại ôn luyện để thi vào hệ Trung cấp - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đã trúng tuyển sau khi phải làm đơn phúc khảo do nhầm kết quả.

Thương mẹ rất nhiều nhưng MV đầu tay của Trần Vân Anh không dành cho mẹ mà hướng về người cha đã khuất.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ ca sĩ nói: “MV này em muốn kể với mọi người về một phần ký ức của em, về nỗi nhớ mong và khát khao có một người cha trong em như thế nào. Em biết cha rất thương và yêu mình, nhưng lại không có cơ hội ở bên các con, chắc ông buồn lắm. Em làm MV gửi tặng cha ở trên ấy, hy vọng cha sẽ vui khi thấy con gái có thành công ban đầu”.

NSƯT Tố Nga, người quyết định chọn ca khúc Nhớ cha cho MV đầu tay của Trần Vân Anh bày tỏ: “Chị Đậu Hoài Thanh viết bài thơ khi tiễn biệt cha rời cõi tạm, có rất nhiều tâm tư giống với Trần Vân Anh. Vì vậy, chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận trái tim của một cô gái 18 tuổi trong trẻo với nỗi nhớ mong cha ở bài hát này như thế nào”.

MV Nhớ cha do đạo diễn Trần Ngọc Lam Hạ thực hiện là một câu chuyện dung dị về tình cảm cha và con gái.

Đạo diễn cho biết: “MV là hồi ức của một cô gái đã trưởng thành, những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp với cha đã bên cô suốt cuộc đời. Tôi cũng muốn khắc họa tình yêu của người cha, đó là tình cảm vĩ đại nhưng thật đời thường. Tôi chọn những gì đơn giản mộc mạc đưa vào MV bởi khi nhắc về cha sẽ là sự tần tảo, hy sinh ẩn giấu bên trong".

Theo sát cô học trò nhỏ từ Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, NSƯT Tố Nga dành nhiều lời khen: “Trần Vân Anh rất đam mê con đường ca hát chuyên nghiệp, có tinh thần cầu toàn và tư duy nghệ thuật tốt, có chính kiến trong công việc, không ngừng ước muốn vươn lên. Tôi nghĩ, đó là những yếu tố quan trọng để em có tương lai rộng mở”.

NSƯT Tố Nga chia sẻ niềm vui cùng cô học trò Trần Vân Anh.

NSƯT Tố Nga tiết lộ bị Trần Vân Anh “chinh phục” và chấp nhận đồng hành từ thời điểm tham gia Tiếng hát Hà Nội 2023 bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và cầu thị.

Nhạc sĩ Tuấn Phương cho hay: "Bài hát này cũng có 3 version, lúc đầu là Thùy Chi, người hát rất thành công nhạc của tôi. Nhưng Thùy Chi hát trong sáng quá, còn ca sĩ Lê Anh Dũng vẫn chưa chạm tới tầng cảm xúc sâu nhất. Người thứ 3 là ca sĩ Ngọc Anh. Ca khúc này tôi mới đưa lên trang cá nhân và bây giờ thì Nhớ cha mới thực sự bước ra trước công chúng".

Ông nội và ông ngoại của Trần Vân Anh cũng lặn lội từ quê ra tham dự buổi họp báo của cháu gái. Hai ông đều khóc khi nói về MV của cô. Điều không thể ngờ là ông nội và ông ngoại của nữ ca sĩ đều mất cha sớm, vì vậy câu chuyện trong Nhớ cha khiến hai ông rất thấu hiểu và đồng cảm.

Thiên Di