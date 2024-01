Vịnh biển Lăng Cô nhìn từ trên cao với một bên là đèo Hải Vân, một bên là đèo Phú Gia, gần cảng Chân Mây. Nơi đây là điểm dừng chân đầu tiên của địa phận Thừa Thiên Huế khi đi ngược từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.

Vịnh Lăng Cô có chiều dài 42,5 km, với nước biển xanh trong, cát trắng mịn, hệ sinh thái đa dạng.

Là một trong những thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Lăng Cô được Vua Khải Định xem là chốn "bồng lai tiên cảnh". Năm 2009, vịnh Lăng Cô được bình chọn là thành viên thứ 30 trong danh sách "Vịnh đẹp nhất thế giới" của Worldbays.

Hình ảnh cây cầu nối hầm Hải Vân với thị trấn thơ mộng nhất của Thừa Thiên Huế. Lưu thông từ Đà Nẵng tới, du khách dễ dàng thấy bên tay trái là đầm Lập An, phía phải là biển Lăng Cô.

Tất cả cùng hiện lên hai màu xanh ngọc và xanh lam rực rỡ, đầy quyến rũ khiến ai cũng muốn dừng xe để ngắm cảnh.

Vịnh biển này nằm ngay vị trí đắc địa là eo biển miền Trung. Vì vậy mà nó sở hữu những đường cong tuyệt mỹ của dải cát ven biển dập dờn theo từng con sóng.

Thời điểm thích hợp nhất để khám phá vịnh Lăng Cô là từ tháng 4 tới đầu tháng 8. Tuy nhiên, vào những ngày đầu năm mới (Dương lịch), nơi đây vẫn hiện lên một vẻ đẹp ít nơi nào có được.

Nhiệt độ trung bình năm ở Lăng Cô từ 24-25 độ C, trong đó mùa đông có thể xuống 10 độ C, mùa hè gần 40 độ C. Riêng mùa mưa thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó hai tháng mưa nhiều nhất là 10 và 11.

Nằm ngay kế bên biển Lăng Cô là đầm Lập An (có tên gọi khác là đầm An Cư), diện tích khoảng 800ha, nằm gần trục đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Nơi đây được ví như “Tuyệt tình cốc Huế” nhờ khung cảnh nên thơ, hữu tình.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đất, trời và hồ nước thu hút nhiều bạn trẻ tới đầm Lập An để khám phá. Nằm dưới chân đèo Phú Gia, Lập An được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ với màu nước xanh như ngọc vào buổi trưa, tím như mực lúc hoàng hôn.

Như khi nước rút, đáy đầm hiện ra với những mảng màu trắng ngà của cát. Xung quanh có nhiều thuyền, bè một phần cũng là đạo cụ dành cho du khách tham quan, chụp ảnh. Suốt 365 ngày, đầm Lập An mang những vẻ đẹp, sắc thái khác nhau. Nếu như mùa nước lớn, mưa dài ngày cản trở việc khám phá và di chuyển hành trình xa thì từ tháng 4 đến tháng 7 khí trời trong xanh, nhiều nắng không mưa, non nước nơi đây càng thêm lung linh huyền ảo.