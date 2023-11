Tối 24/11, bộ phim tài liệu "The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” được phát sóng trên kênh truyền hình Discovery tại Úc và New Zealand.

Bộ phim được xây dựng với góc nhìn đa chiều, thực tế và đầy tính khách quan bằng các thông số, dữ liệu, ý kiến phỏng vấn đa dạng từ các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, đến những người nông dân trồng cà phê, các kỹ sư nông nghiệp và thực phẩm, người tiêu dùng. Qua đó cho thấy tiềm năng và nội lực của ngành cà phê Việt Nam và khát vọng, nỗ lực vươn ra thế giới.

Cao nguyên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được giới thiệu là vùng đất trọng yếu của cường quốc cà phê Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai và chiếm hơn một nửa nguồn cung cấp cà phê Robusta trên toàn thế giới hiện nay.

Vùng đất Buôn Ma Thuột.

Không chỉ cung ứng phần lớn sản lượng cà phê Robusta có chất lượng và hương vị đặc biệt do tính chất khác biệt về địa lý, thổ nhưỡng, văn hóa của vùng đất tạo nên, Buôn Ma Thuột đang nỗ lực trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, thu hút người yêu cà phê toàn cầu.

Bộ phim cũng đem đến cái nhìn rõ nét về tinh thần sáng tạo, nỗ lực của người nông dân, các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê để từng bước định hình văn hóa cà phê Việt Nam, chinh phục thế giới.

Theo Discovery, sự nỗ lực không ngừng và các thành quả ban đầu này của ngành cà phê Việt Nam có vai trò rất lớn của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như chính quyền địa phương Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ những năm 1980 cho đến nay.

Đặc biệt, sự quan tâm, hỗ trợ đó đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khát vọng của các doanh nghiệp, nỗ lực nâng cao hàm lượng giá trị văn hóa, giá trị thương hiệu cho ngành cà phê Việt Nam để vươn ra thế giới.