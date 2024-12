Ngày 28/12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An).

Theo đó, do ảnh hưởng các đợt gió mùa đông bắc và triều cường, vùng biển Hội An xuất hiện sóng lớn, tác động đến khu vực bờ biển tại khối phố Tân Thành, gây sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 200m bờ biển Hội An tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Công trình kè tạm tại khu vực này bị sóng lớn kèm gió mạnh làm hư hỏng bờ kè, một lượng lớn cát bị cuốn trôi. Chiều dài sạt lở khoảng 225m, chiều sâu trung bình từ 5 - 7m, khoét sâu vào bên trong bờ biển, đe dọa tài sản của người dân và các công trình, hạ tầng.

Tuyến kè được gia cố trước đó nay bị sóng đánh tan hoang.

Trước tình huống này, Quảng Nam giao TP Hội An tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân, du khách đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, triển khai thực hiện biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Người dân cùng chủ các cơ sở du lịch ven biển phải mua cát, may bao tải cỡ lớn để tự gia cố nhằm bảo vệ tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Được biết, nhiều năm qua, bờ biển Hội An (tổng chiều dài khoảng 7,5km) liên tục xảy ra sạt lở, xâm thực diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của người dân, Quảng Nam và TP Hội An đã triển khai nhiều giải pháp công trình như xây dựng kè cứng, kè mềm, kè ngầm cản sóng… với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, trước sự tàn phá của thiên nhiên, nhiều đoạn bờ biển Hội An vẫn tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.