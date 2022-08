Quảng Trị kỷ luật 2 cán bộ liên quan đến tiền, hàng cứu trợ lũ lụt

Hôm nay (31/8), nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa thi hành kỷ luật với 3 cán bộ, trong đó, có 2 người ở huyện Hướng Hóa và một người nguyên là Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Theo đó, thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Tình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa; Khiển trách đối với ông Phan Minh Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện Hướng Hóa.

Năm 2020, tại Quảng Trị xảy ra trận bão, lũ lịch sử, rất nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Ảnh: CTV

Trước đó, ông Hồ Ngọc Tình trên cương vị Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện, Trưởng ban Cứu trợ huyện Hướng Hóa và ông Phan Minh Vinh giữ cương vị Phó Trưởng ban thường trực Ban Cứu trợ huyện Hướng Hóa đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu xây dựng, chỉ đạo, thực hiện quy chế hoạt động của ban cứu trợ huyện.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả lụt, bão xảy ra vào tháng 10/2020, thực hiện không đúng quy định tại Nghị định 64 của Chính phủ và quy chế tổ chức và hoạt động của ban cứu trợ huyện ban hành.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong, nguyên Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Tuấn được xác định, trong thời gian giữ cương vị Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.