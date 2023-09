Chính xác

Hộ chiếu của Timor Leste là một trong những hộ chiếu “có giá” nhất ở Đông Nam Á. Là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, người Timor Leste có thể đi đến tất cả các nước trong khối Schengen bằng hộ chiếu của mình trong vòng 3 tháng mà không cần xin visa.

Hiệp ước là hiệp ước về đi lại tự do do một số nước châu Âu ký kết. Hiệp ước quy định quyền tự do đi lại của công dân các nước thành viên.